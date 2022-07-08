Sau 5 ngày mất tích, thi thể nam công nhân bị lũ cuốn vào hầm thủy điện đã được tìm thấy

Đời sống 08/07/2022 08:50

Đầu giờ sáng ngày 8/7, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đã tìm thấy nam công nhân bị lũ cuốn sau 5 ngày mất tích trong hầm thủy điện. Nạn nhân đã tử vong.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, sáng ngày 8/7, ông Bùi Văn Luyện - Chủ tịch UBND H.Nậm Pồ (Điện Biên) cho biết, vào 1h40p sáng ngày 8/7, lực lượng tìm kiếm liên ngành đã tìm thấy nam công nhân sau gần 5 ngày nạn nhân mất tích vì bị lũ cuốn vào hầm thủy điện.

Vị trí nạn nhân được tìm thấy là ở cuối đường hầm thủy điện (cách cửa hầm hơn 200 m). Các lực lượng tìm kiếm đã đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài và bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Sau 5 ngày mất tích, thi thể nam công nhân bị lũ cuốn vào hầm thủy điện đã được tìm thấy - Ảnh 1
Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ ông Bùi Văn Luyện, khi tìm thấy nam công nhân đã tử vong. Nạn nhân tên là Lý A Dia, lực lượng chức tìm kiếm liên ngành đã đưa thi thể nạn nhân ra ngoài và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 6h ngày 3/7 tại khe suối bản Phi Lĩnh, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ; 4 công nhân đang thi công thì bất ngờ bị nước lũ cuốn vào hầm số 03 công trình thủy điện. 3 công nhân bị thương nặng đã được chuyển về chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, còn công nhân tên Lý A Dia bị mắc kẹt trong hầm với độ sâu hơn 230m.

Người đàn ông vô cớ chém chết hàng xóm khi đang cãi nhau với vợ

Người đàn ông vô cớ chém chết hàng xóm khi đang cãi nhau với vợ

Người đàn ông nhậu say đang cự cãi với vợ trong nhà, khi thấy người phụ nữ hàng xóm đi ngang, người này đã bất ngờ cầm dao rựa xông ra vô cớ chém khiến nạn nhân tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   nam công nhân bị kẹt trong hầm thủy điện công dân Lý A Dia hầm thủy điện huyện Nậm Pồ

TIN MỚI NHẤT

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 2 giờ 45 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 5 giờ 50 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 5 giờ 53 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!