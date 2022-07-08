Đầu giờ sáng ngày 8/7, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đã tìm thấy nam công nhân bị lũ cuốn sau 5 ngày mất tích trong hầm thủy điện. Nạn nhân đã tử vong.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, sáng ngày 8/7, ông Bùi Văn Luyện - Chủ tịch UBND H.Nậm Pồ (Điện Biên) cho biết, vào 1h40p sáng ngày 8/7, lực lượng tìm kiếm liên ngành đã tìm thấy nam công nhân sau gần 5 ngày nạn nhân mất tích vì bị lũ cuốn vào hầm thủy điện.

Vị trí nạn nhân được tìm thấy là ở cuối đường hầm thủy điện (cách cửa hầm hơn 200 m). Các lực lượng tìm kiếm đã đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài và bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ ông Bùi Văn Luyện, khi tìm thấy nam công nhân đã tử vong. Nạn nhân tên là Lý A Dia, lực lượng chức tìm kiếm liên ngành đã đưa thi thể nạn nhân ra ngoài và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 6h ngày 3/7 tại khe suối bản Phi Lĩnh, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ; 4 công nhân đang thi công thì bất ngờ bị nước lũ cuốn vào hầm số 03 công trình thủy điện. 3 công nhân bị thương nặng đã được chuyển về chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, còn công nhân tên Lý A Dia bị mắc kẹt trong hầm với độ sâu hơn 230m.

Người đàn ông vô cớ chém chết hàng xóm khi đang cãi nhau với vợ Người đàn ông nhậu say đang cự cãi với vợ trong nhà, khi thấy người phụ nữ hàng xóm đi ngang, người này đã bất ngờ cầm dao rựa xông ra vô cớ chém khiến nạn nhân tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-5-ngay-mat-tich-thi-the-nam-cong-nhan-bi-lu-cuon-vao-ham-thuy-dien-da-duoc-tim-thay-481578.html