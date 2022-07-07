Vay 1 tỷ đồng qua mạng, người phụ nữ ở Bà Rịa - Vũng Tàu bị lừa gần 2,5 tỷ đồng

Quyết định tố giác được đưa ra sau khi Công an thị xã Phú Mỹ nhận được tin tố giác tội phạm của bà L.H, bà đã bị đối tượng Võ Minh Thành (quê quán Đồng Nai) lừa đảo, chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng qua chiêu thức cho vay tiền online.

Theo thông tin từ Zingnews, ngày 6/7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Võ Minh Thành (sinh năm 1994, trú tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Thành và đã thu giữ nhiều tài liệu gồm sổ sách, thẻ sim điện thoại, máy vi tính, điện thoại di động, thẻ ngân hàng có liên quan đến hoạt động cho vay tiền online.

Công an thị xã Phú Mỹ đã phối hợp Phòng An ninh và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp điều tra, xác định Võ Minh Thành có dấu hiệu nghi vấn.

Sau đó, Công an thị xã Phú Mỹ đã triệu tập đối tượng đến trụ sở để làm việc. Tại đây, Võ Minh Thành đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cụ thể, Võ Minh Thành khai rằng đã được hướng dẫn cách thức hoạt động để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người có nhu cầu vay tiền trong các nhóm chuyên vay tiền, hỗ trợ vốn trên mạng xã hội Facebook.

Tháng 1/2022, Thành đã sử dụng tài khoản Facebook có tên "Nguyễn Minh Thắng" để đăng bài có nội dung "Công ty cầm đồ Toàn Phát cho vay tiền nhanh" trên một trang chuyên cho vay tiền online.

Hình biên lai gửi tiền giả và chào mời người vay trên mạng Internet của Võ Minh Thành Ảnh: Zingnews

Khi bà L.H. (trú tại phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ) hỏi vay 1 tỷ đồng qua mạng, Võ Minh Thành đã sử dụng các tài khoản Facebook khác nhau và 3 số điện thoại di động để gọi, nhắn tin với bà H.

Sau đó Thành đã lập hợp đồng giả về việc vay 1 tỷ đồng và gửi cho bà H và yêu cầu bà H chuyển trước cho Thành một khoản tiền để trả phí bảo hiểm khoản vay và phí giải ngân gần 2,5 tỷ đồng. Đồng thời, Thành cam kết số tiền này sẽ được thanh toán cộng dồn với khoản vay 1 tỷ đồng.

Kể từ tháng 1 đến tháng 3/2022, Thành đã nhiều lần yêu cầu bà H. chuyển tiền. Vì lo sợ mất số tiền phí đã gửi của những lần trước, bà H. chấp nhận chuyển tiền 2.481.580.000 đồng vào 2 tài khoản của Thành và nhiều tài khoản khác do một người tên Tín (chưa xác định nhân thân). Trong số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Thành nhận được 400 triệu đồng. Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.