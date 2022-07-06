Quản lý nhà hàng nói gì về khoản phụ thu 4,5 triệu đồng khi luộc hộ khách 18kg hải sản?

Đời sống 06/07/2022 11:41

Một nhà hàng ở TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đã tính phụ thu đến 4,5 triệu đồng khi chỉ luộc và hấp 18kg hải sản cho một đoàn du khách. Phí phụ thu này đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong những ngày qua, quản lý nhà hàng đã lên tiếng giải thích.

Sáng ngày 7/6, Báo Pháp Luật đã có cuộc trao đổi với anh Nguyễn Ngọc Phong - quản lý nhà hàng Hùng Vương (H11, đường Hùng Vương, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết). Anh Phong cho biết: “Vụ việc xảy ra vào trưa chủ nhật, ngày 3/7, hôm đó du khách đặt cơm rất đông, xấp xỉ 1.000 người và đoàn khách khoảng hơn 50 người bao gồm hướng dẫn viên, lái xe mang 18kg hải sản vào nhờ chế biến. Số hải sản trên gồm ốc hương, tôm hùm và một số loại ốc, sò khác.”

Theo lời của anh Phong, nhà hàng chuyên phục vụ ăn cơm trưa nên rất ít khi nhận chế biến hải sản do thực khách mang vào vì không rõ chất lượng hải sản ra sao và nếu để xảy ra sự cố vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ bị xử phạt nặng, khi đó thương hiệu của nhà hàng sẽ bị ảnh hưởng.

Quản lý nhà hàng nói gì về khoản phụ thu 4,5 triệu đồng khi luộc hộ khách 18kg hải sản? - Ảnh 1

Ốc hương thực khách mang vào nhờ nhà hàng chế biến

Ảnh: Báo Ninh Thuận

Dù vậy, do đoàn du khách này nài nỉ quá nên phía nhà hàng nhận lời và đã thỏa thuận giá cả phụ thu 250 ngàn đồng/kg thông qua hướng dẫn viên đã thống nhất với đoàn du khách nên chúng tôi mới chế biến để phục vụ. Khi đó, anh Phong cũng cung cấp đoạn tin nhắn nói chuyện giữa hướng dẫn viên với người trưởng đoàn du khách.

Anh Phong cho biết: “Dù nhà hàng lớn hay nhỏ thì việc chế biến hải sản do du khách mang vào cũng rất hạn chế. Bởi chỉ cần một con ốc, sò hay ghẹ đã chết lâu khi hấp lên sẽ bốc mùi hôi khắp nơi, ảnh hưởng rất lớn đến các đoàn thực khách khác.”

Anh Phong bộc bạch: “Do nhà hàng của chúng tôi có hệ thống bếp thông với phòng ăn máy lạnh nên khi sơ chế phải lựa từng con ốc, rồi hấp xong phải phục vụ từng loại hải sản ăn kèm các loại nước chấm: Mắm gừng, muối ớt, muối ớt xanh, muối tiêu chanh… và các loại rau. Đó là chưa kể nhiều chi phí khác, chẳng hạn như: Quản lý; lương cho nhân viên phục vụ, bếp; mặt bằng, điện nước; khấu hao…” 

Quản lý nhà hàng nói gì về khoản phụ thu 4,5 triệu đồng khi luộc hộ khách 18kg hải sản? - Ảnh 2

Hóa đơn phụ thu chế biến 250k/kg

Ảnh: Báo Ninh Thuận

Anh Phong chia sẻ: “Theo quy định của Nhà hàng, một thùng bia thực khách mang từ bên ngoài vào, không chế biến hay phục vụ gì thì cũng đã phụ thu 100 ngàn đồng/thùng, nếu hải sản do nhà hàng chúng tôi chế biến thì tiền lãi tối thiểu cũng hơn 250 ngàn đồng/1kg”.

“Riêng vụ việc vừa rồi giữa nhà hàng và đoàn khách đã thỏa thuận, thống nhất giá phụ thu trước khi chế biến, nhưng không hiểu sao nhóm du khách sau khi rời nhà hàng họ phản ánh khắp nơi, đây cũng là lần đầu tiên nhà hàng bị khách phản ánh mức giá phụ thu hải sản thật sự oan ức cho chúng tôi”, anh Phong tâm sự

Quản lý nhà hàng Hùng Vương cũng cho biết: “Nhà hàng đã phải trả lời, giải trình nhiều lần với các Cơ quan chức năng ở TP.Phan Thiết và tỉnh Bình Thuận về vụ việc sau khi thông tin được chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội”.

Được biết, trong những ngày qua, sau khi thông tin về phí phụ thu chế biến hải sản tại nhà hàng Hùng Vương  tại TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, đã có nhiều ý kiến trái chiều, có nhiều người cho rằng phụ thu 250 ngàn đồng/kg hải sản là quá cao, nhưng cũng có ý kiến cho rằng đó là giá chấp nhận được, thậm chí rẻ.

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