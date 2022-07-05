Trong lúc nhóm thợ xây nhậu tại công trình, có một người không tham gia nên bị nói không hòa đồng và xảy ra mâu thuẫn dẫn đến chém nhau.

Ngày 5/7, Công an P.Hòa An (Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) đã lấy lời khai liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích giữa những người cùng làm thợ hồ trong buổi nhậu.

Theo thông tin từ Báo Thanh niên, thợ xây hiện bị Công an Q.Cẩm Lệ đã tạm giữ hình sự là Phan Quốc Đông (28 tuổi, ngụ xã Đại Thạnh, H.Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 3/7, tại công trình nhà dân ở địa chỉ K135/17/5 đường Tôn Đản (P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ) xảy ra vụ chém người gây thương tích. Nạn nhân là Lê Thanh Tuấn Em (29 tuổi, tạm trú K135/17/5 đường Tôn Đản) bị Phan Quốc Đông chém nhiều nhát vào tay, mất nhiều máu được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

Công an Q.Cẩm Lệ đang tạm giữ đối tượng Phan Quốc Đông Ảnh: Báo Thanh Niên

Nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn là do Lê Thanh Tuấn Em không nhậu cùng mà ngồi chơi trong lán trại. Một số người trong bàn nhậu xì xầm cho rằng Tuấn Em không hòa đồng. Sau đó anh Tuấn Em nghe đã vậy bực tức, mang dao đến bàn nhậu gây sự. Phan Quốc Đông đã lấy con dao dài 25cm chém liên tiếp khiến Tuấn Em bị thương tích ở tay.

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