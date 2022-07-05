Vụ giải cứu nam công nhân bị lũ cuốn vào hầm thủy điện ở Điện Biên: Vợ khóc ngất, thấp thỏm lo âu chờ chồng suốt 48 tiếng

Xã hội 05/07/2022 10:43

Liên quan đến vụ nam công nhân bị lũ cuốn vào hầm thuỷ điện xã Si Pa Phìn, chị Sùng Thị Giàng, vợ của công nhân Lý A Dia đã thấp thỏm lo âu chờ đợi tin chồng suốt 48 tiếng.

 

Theo chia sẻ của báo Tiền Phong, vào sáng ngày 5/7, hai ngày sau sự việc 4 công nhân bị lũ cuốn vào hầm thủy điện tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, Điện Biên, người nhà gồm bố mẹ của người công nhân bị mắc kẹt trong hầm và vợ là chị Sùng Thị Giàng vẫn đang bám trụ, túc trực bên ngoài ngóng chờ tin tức. Gia đình cho biết, Lý A Dia là lao động chính trong nhà, mới đi làm công nhân ở đây được 3 tháng và Dia còn 3 con nhỏ.

Vụ giải cứu nam công nhân bị lũ cuốn vào hầm thủy điện ở Điện Biên: Vợ khóc ngất, thấp thỏm lo âu chờ chồng suốt 48 tiếng - Ảnh 1
Chị Sùng Thị Giàng vẫn đang bám trụ, túc trực bên ngoài ngóng chờ tin tức của chồng - Ảnh: Báo Tiền Phong

Cho đến thời điểm hiện tại, chia sẻ về tình hình giải cứu nam công nhân, ông Hạng Nhè Ly - Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ, Điện Biên cho biết, đến 9h sáng nay (5/7), tình hình vẫn rất khó khăn. Càng vào sâu trong hầm, khối lượng bùn, đất đá càng lớn. Hai máy hút công suất cao huy động từ thành phố Điện Biên Phủ vào tối qua đã bị cháy không hoạt động được.

Ông Hạng Nhè Ly chia sẻ: "Dù khó khăn, theo Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường, các lực lượng sẽ cố gắng hết sức mong sớm tìm được người công nhân ở "nơi ánh sáng cuối đường hầm".

Vụ giải cứu nam công nhân bị lũ cuốn vào hầm thủy điện ở Điện Biên: Vợ khóc ngất, thấp thỏm lo âu chờ chồng suốt 48 tiếng - Ảnh 2
Hầm thủy điện nơi nam công nhân bị nước cuốn vào trong và mất tích - Ảnh: Báo Thanh niên
Vụ giải cứu nam công nhân bị lũ cuốn vào hầm thủy điện ở Điện Biên: Vợ khóc ngất, thấp thỏm lo âu chờ chồng suốt 48 tiếng - Ảnh 3
Lực lượng, phương tiện tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên tổ chức tìm kiếm nam công nhân - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo báo Thanh niên đưa tin, khoảng 6 giờ ngày 3/7, địa bàn xã Si Pa Phìn (H.Nậm Pồ) có mưa lớn. Lúc này, 4 công nhân đang làm việc tại cửa hầm số 3, công trường hầm thủy điện của Công ty TNHH thương mại số 6 Điện Biên, đoạn thuộc địa phận bản Phi Lĩnh (xã Si Pa Phìn) thì bất ngờ có lũ. 4 công nhân bị nước cuốn vào trong hầm. Sau đó, 3 công nhân may mắn thoát được ra ngoài, còn anh Lý A Dia (25 tuổi, trú bản Long Dạo, xã Si Pa Phìn) bị mất tích.

Theo ông Luyện, sau khi tiếp nhận thông tin, H.Nậm Pồ đã huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên tổ chức tìm kiếm nam công nhân.

Ông Luyện cho biết, tới 19 giờ 30 ngày 4/7, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân và chưa xác định được vị trí nạn nhân mắc kẹt. Theo ông Luyện, đường hầm có bán kính khoảng 3 m, kiểu cổng vòm. Thời điểm xảy ra sự cố, hầm đã thi công được hơn 200 m.

 

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