Công an điều tra vụ nữ công nhân ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Xã hội 26/06/2022 21:32

Ngoài lấy lời khai đối với nữ công nhân, công an còn triệu tập nhóm người tham gia đánh hội đồng để phục vụ công tác điều tra.

Tối 26/6, theo nguồn tin từ Người Lao Động, nữ công nhân D.T.N (19 tuổi), nhân viên QC (kiểm hàng) ở Công ty TNHH giày Thông Thuận (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho biết chiều cùng ngày, công an đã mời cô cùng gia đình lên lấy lời khai về việc N. bị nhóm người đánh hội đồng ngay trước cổng công ty, dẫn đến phải khâu 7 mũi ở trán.

Theo gia đình N., công an không chỉ mời nữ công nhân này mà còn triệu tập nhóm người tham gia đánh hội đồng N. Tuy nhiên, tại trụ sở công an, nhóm người này không thừa nhận việc đánh N. bị thương nặng.

Về phía Công ty giày Thông Thuận, đại diện công đoàn công ty nói với Zing.vn, T., nữ công nhân kêu nhóm người đánh hội đồng nữ QC đã xin nghỉ việc. Công ty cũng đã giải quyết cho T. nghỉ việc theo yêu cầu. Còn N. đã nhờ người thân làm đơn xin nghỉ phép. 

N. cho biết thêm hiện không dám đi làm vì sau khi đánh hội đồng mình thì T. vẫn tiếp tục điện thoại hăm dọa.

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N. bị khoảng 10 người vây đánh, dẫn đến đầu chấn thương và cơ thể dính đầy máu. Ảnh: Zing

 

Đại diện Công ty giày Thông Thuận cho biết thêm, việc công nhân đánh nhau vào ngày nghỉ (thứ 7) và ở bên ngoài nên công đoàn vẫn chưa nắm rõ sự việc. Công ty cũng đã cung cấp thông tin cụ thể của T. và nữ QC theo yêu cầu của công an.

Trước đó, vào tối 25/6, mạng xã hội chia sẻ video nữ QC bị đánh hội đồng khi nhắc nhở công nhân sửa hàng lỗi. Video được chia sẻ thu hút hàng nghìn bình luận bất bình với hành động của nhóm người trên và yêu cầu công an vào cuộc.

Nạn nhân trong video sau đó được xác định là D.T.N.

N. cho biết trước đó, có nhắc nhở một nữ công nhân sửa lại hàng bị lỗi. Thế nhưng, T. làm cùng chuyền với nữ công nhân bị nhắc nhở cho rằng N. cố tình làm khó nên cả hai có lời qua tiếng lại.

Sau đó, T. hẹn N. tan ca nói chuyện. Khi N. vừa bước ra khỏi cổng công ty thì bị T. và nhóm khoảng 10 người lôi kéo và dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều phát vào đầu. Một số người bạn của N. đến can ngăn cũng bị nhóm người này dọa đánh.

Hậu quả, N. phải khâu 7 mũi trên trán. Sau vụ việc trên, gia đình N. đã trình báo công an. 

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