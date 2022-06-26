Chiều 26/6, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM đang di lý Lê Công Hậu (58 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) từ tỉnh Bến Tre về TP.HCM để phục vụ điều tra.

Theo nguồn tin từ Lao Động cho biết, tại cơ quan công an, bước đầu, Lý Công Hậu thừa nhận hành vi dùng xăng phóng hoả đốt căn nhà của bà K.L. (49 tuổi) ở đường Nguyễn Tư Nghiêm, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức.

Nghi can Lê Công Hậu đã phóng hoả đốt nhà khiến 2 chị em tử vong ở TP Thủ Đức. Ảnh: Lao Động

Hậu khai đã có vợ con, nhưng vẫn có quan hệ tình cảm với bà K.T.T.L.. Nghi phạm còn hỗ trợ tiền để bà L. mua nhà.

Vợ của Hậu sau đó biết chuyện chồng có “bồ nhí”, nên tìm đến nhà bà L. nói chuyện dẫn đến cự cãi. Sau đó, giữa bà L. và Hậu xảy ra mâu thuẫn. Bà L. sau đó quyết định cắt đứt mối quan hệ với Hậu.

Từ lúc chia tay, Hậu quay trở lại quê sống với vợ nhưng bực tức và nảy sinh ý định sát hại bà L. cùng 2 con gái của bà này.

Về quá trình gây án của gã đàn ông 58 tuổi, trên Zing.vn cho biết, ngày 24/6, Hậu di chuyển từ Bến Tre lên TP.HCM, trên đường đi người này ghé mua xăng.

Rạng sáng 25/6, Hậu đến nơi, đổ xăng và châm lửa đốt. Trong nhà bà L. lúc này có 6 người, 4 người kịp thoát ra ngoài.

Riêng chị N.T.T.N. (23 tuổi) và N.T.T.X. (19 tuổi) bị kẹt lại và tử vong. Sau khi gây án, Hậu rời khỏi TP.HCM.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan truy xét, bắt giữ Hậu tại tỉnh Tiền Giang.

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