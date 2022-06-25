Nghĩ chủ căn biệt thự khinh mình nghèo, Việt đã lên kế hoạch giết người.

Sáng ngày 25/6, báo Pháp luật TP.HCM cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai với nghi phạm Phạm Ngọc Việt, 35 tuổi, quê Hải Phòng để điều tra vụ án mạng xảy ra tại căn biệt thự trên địa bàn.

Việt được xác định là nghi phạm đã sát hại ông P.V.V, 58 tuổi, ngụ quận Bình Tân.

Nghi phạm Việt tại cơ quan điều tra. Ảnh: PLO

Trưa cùng ngày, Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, tại cơ quan công an, nghị phạm Việt khai nhận thuê căn nhà ở cách nhà ông P.V.V. (sinh năm 1964, ngụ quận Bình Tân) vài trăm mét để kinh doanh. Thường ngày, Việt hay chạy thể dục buổi sáng và thường gặp ông V.

Trong một lần tập thể dục, Việt chạy ngang qua nhà ông V. thì ông này vô tình quét rác trúng người Việt và không xin lỗi. Sau đó, ông V. nhiều lần nhìn Việt khi nghi phạm chạy bộ tập thể dục tại khu vực này.

Việt nghĩ ông V. khinh mình nghèo vì vậy đã nảy sinh ý định sát hại ông V. Sau đó, Việt chuẩn bị quần áo, ba lô, dao… để gây án.

Sáng 24/6, Việt mặc áo Grab mang theo dao đi tới trước căn biệt thự của ông V. ở đường số 3A, khu phố 10, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Lúc này, ông V. đang quét rác ở sân bên hông khuôn viên căn biệt thự thì Việt đi lại.

Ông V. chưa hiểu chuyện gì thì bị Việt rút dao đâm nhiều nhát vào người. Nạn nhân kêu lên vài tiếng rồi nằm gục. Gây án xong, Việt tẩu thoát khỏi hiện trường. Quá trình này, Việt vứt áo Grab xuống kênh rồi quay về căn nhà sinh hoạt như bình thường.

Bằng nghiệp vụ, chiều cùng ngày, Phòng PC02 cùng Công an quận Bình Tân đã bắt giữ được Việt tại căn nhà của đối tượng. Khi được đưa về trụ sở, Việt cho rằng công an bắt nhầm mình và không chịu khai báo gì. Sau gần 6 giờ đấu tranh, Việt mới chịu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đã bắt được nghi phạm sát hại chủ căn biệt thự ở Bình Tân, TP.HCM Nghi phạm sát hại chủ biệt thự ở TP.HCM đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Cảnh sát đang lấy lời khai người này để làm rõ động cơ gây án.

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