Quảng Trị: Tìm kiếm cô gái trẻ nghi ngờ mang theo con 4 tuổi nhảy cầu tự tử

Xã hội 23/06/2022 20:08

Buổi sáng khi rời khỏi nhà, cô gái chở theo con nhỏ 4 tuổi. Đến trưa cùng ngày, người dân phát hiện xe máy cùng giấy tờ tuỳ thân của cô gái trên cầu nên nghi ngờ cô đã nhảy cầu tự tử.

Tối nay (23/6), Vietnamnet đưa tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang phối hợp với lực lượng công an, huy động cán bộ, chiến sĩ cùng với người dân tìm kiếm người phụ nữ mất tích.

Trước đó, khoảng 11h sáng nay, đơn vị nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện chiếc xe máy cùng các vật dụng như mũ bảo hiểm, túi xách cùng giấy tờ tùy thân của một người phụ nữ tên L.Đ.T.C.N. (25 tuổi, trú tại xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) bỏ lại trên cầu Cửa Việt (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị).

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Chiếc xe máy cùng túi xách được bỏ lại trên cầu Cửa Việt. Ảnh: Vietnamnet

 

Người dân cho biết, khoảng 10h55 thấy cô gái đứng trên cầu. Nhưng khoảng 10 phút sau quay lại thì không thấy cô gái đâu nữa.

Vì vậy, người dân nghi cô gái đã nhảy cầu Cửa Việt tự tử nên báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, các lực lượng chức năng đã phối hợp, huy động cán bộ, chiến sĩ, cùng phương tiện ca nô, tàu vận tải hành khách Chính Nghĩa tuần tra, tìm kiếm. 

Tuy nhiên, đến 19h30, việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.

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Cầu Cửa Việt - nơi nghi ngờ cô gái tự tử. Ảnh: Dân Việt

 

Nguồn tin từ Dân Việt cho biết thêm, người thân của cô gái trên trình báo, khi rời khỏi nhà cô gái có chở theo con nhỏ 4 tuổi.

Được biết, số phận của cô gái khá hẩm hiu trong chuyện tình cảm.

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