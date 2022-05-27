Lực lượng cứu nạn cứu hộ nhận được tin có người tự tử, kiểm tra túi xách để lại trên bờ phát hiện là kế toán Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An.

Theo báo Tiền Phong, chiều ngày 26/5, lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có người phụ nữ nghi gieo mình tự tử tại khu vực sông Hiếu, đoạn chảy qua xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa (tỉnh Nghệ An).

Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 3 huy động 1 xe chở phương tiện, 1 xuồng máy cùng 10 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp tìm kiếm nạn nhân.

Chiếc túi xách người phụ nữ để lại trên bờ. Ảnh: Tiền Phong

Trên bờ sông Hiếu, lực lượng chức năng tìm được một chiếc túi xách, bên trong có giấy tờ mang tên M.T.L.H (SN 1984, trú tại khối Quyết Thắng, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa), là kế toán Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện 1 đôi dép nữ, 1 khẩu trang y tế và 1 chiếc đồng hồ.

Báo Pháp luật TPHCM thông tin, do mực nước sông Hiếu đang dâng cao, đục ngầu, chảy xiết nên công tác tìm kiếm nạn nhân gặp khó khăn. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, rất nhiều người dân trong vùng kéo đến đứng trên cầu Hiếu 2 để xem.

Đến sáng 27/5, Phòng cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết vẫn đang khẩn trương tìm kiếm người phụ nữ.

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