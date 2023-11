Xôn xao tâm thư người cha để lại trước khi ôm con nhảy sông, lời nhắn gửi cho con gái khiến ai xem cũng quặn lòng

Theo báo Công an TP.HCM, chiều ngày 17/5, Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, nguyên nhân người đàn ông ôm con gái nhảy cầu Cửa Đại tự vẫn là do mâu thuẫn với gia đình.

Theo lãnh đạo Công an TP Hội An, đến thời điểm này, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm cháu Mai Ngọc Diệu L. (6 tuổi), còn anh Mai Xuân B. (29 tuổi, là cha của cháu L., trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã tìm thấy thi thể dưới sông Thu Bồn.