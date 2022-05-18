Xôn xao tâm thư người cha để lại trước khi ôm con nhảy sông, lời nhắn gửi cho con gái khiến ai xem cũng quặn lòng

Theo lãnh đạo Công an TP Hội An, đến thời điểm này, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm cháu Mai Ngọc Diệu L. (6 tuổi), còn anh Mai Xuân B. (29 tuổi, là cha của cháu L., trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã tìm thấy thi thể dưới sông Thu Bồn.

Theo báo Công an TP.HCM, chiều ngày 17/5, Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, nguyên nhân người đàn ông ôm con gái nhảy cầu Cửa Đại tự vẫn là do mâu thuẫn với gia đình.

Sau đó, anh B. ôm cháu L. nhảy xuống cầu tự tử . Đến 11h20' cùng ngày, Công an TP Hội An phối hợp các lực lượng chức năng đã tìm vớt được thi thể anh B. và đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm cháu L.

Trước đó, lúc 11h cùng ngày, do mâu thuẫn gia đình, anh Mai Xuân B. điều khiển xe máy BKS: 29E1-78014 chở con ruột là Mai Ngọc Diệu L. đến cầu Cửa Đại, thuộc xã Cẩm Thanh, TP Hội An.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: báo Công an TP.HCM

Theo Dân Việt, khi nhận thông tin, vợ của nạn nhân Mai Xuân B. đã đến nơi xảy ra sự việc, nhưng đến nơi đã ngất xỉu, hiện đang được đưa lên viện cấp cứu.

Sau khi sự việc đau lòng xảy ra, trên mạng xã hội lan truyền những bức thư tuyệt mệnh được cho là của người đàn ông để lại cho vợ trước khi ôm con gái 6 tuổi nhảy sông tự tử. Theo đó, trong bức thư, người chồng gửi lời xin lỗi, từ biệt vợ và muốn "tạo cho em có một con đường mới mẻ và tốt đẹp hơn"....

Bức tâm thư được cho là của anh B. gửi đến vợ

"Gửi người vợ yêu quý của anh

Đầu tiên anh chẳng biết nói gì hơn, chỉ mong sau này mình xa nhau rồi, anh muốn vợ có cuộc sống tốt đẹp hơn, trong sáng hơn. Thời gian qua anh dành cho em, lý do để phải nói những lời như thế này thì cũng không ai muốn, nhưng anh nghĩ rồi. Nên tạo cho em có một con đường mới mẻ và tốt đẹp hơn.

Vợ chồng từ ngày yêu nhau đến nay cũng không phải ngày 1 ngày 2 nữa. Nhưng trong khoảng thời gian ấy, xảy ra 1 câu chuyện đó là ĐỒNG TIỀN.

Đồng tiền giữa 2 chúng mình nó mạnh mẽ quá, nó chiếm hết tình cảm của 2 vợ chồng để rồi xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Còn tình yêu thương dành cho vợ con, người thân anh chưa làm gì và giúp được gì cả. Anh chưa làm trách nhiệm được đặt ra.

Nên anh có vài lời muốn nói viết lên đây mong em đọc được và thứ lỗi thông cảm cho anh. Anh sẽ cho em một mình, một con đường màu xanh mới để em bước đi được thoải mái, không vướng thứ gì hết.

Gửi vợ người vợ anh bao đêm ấp ủ thương nhớ. M.T.".

Ngoài ra, người đàn ông cũng viết một bức thư ngắn gửi cho cô con gái của mình:

"Con yêu à!

Hãy tha thứ cho người cha này con nhé. Thực sự ba rất thương con nhưng ba không có cách nào khác, nên cha con mình cùng đi con nhé. Khoảng thời gian đầu mình đi chắc mẹ buồn lắm, nhưng chắc một thời gian mẹ cũng quên cha con mình thôi. Vì ba mà mẹ với con ra nông nỗi này nên ba muốn giải thoát cho mẹ.

Tóm lại chỉ xin con tha thứ cho người cha này, xin lỗi người con gái của ba.

Ba yêu con lắm H.L. của ba".

Lời nhắn gửi cho con gái

Hiện, chưa rõ thực hư thế nào nhưng khi những bức thư được lan truyền truyền đã nhận về sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ nỗi xót xa, đai lòng cho cả nạn nhân và những người ở lại.

Hiện, sự việc đang được tiếp tục điều tra, lãm rõ.

Nguồn ảnh: Tin nóng Hội An