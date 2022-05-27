Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người phụ nữ tại khu vực Vực Giồng, phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa, thuộc hạ nguồn sông Hiếu.

Thông tin từ VietNamNet, chiều 27/5, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cho biết, đã tìm thấy thi thể người phụ nữ nghi nhảy xuống sông Hiếu (thị xã Thái Hòa, Nghệ An) tự vẫn.

Sau gần 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người phụ nữ tại khu vực Vực Giồng, phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa.

Thi thể nạn nhân được đưa lên bờ. Ảnh: VietNamNet

Trước đó, báo Tiền Phong đưa tin, chiều ngày 26/5, lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có người phụ nữ nghi gieo mình tự tử tại khu vực sông Hiếu, đoạn chảy qua xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa (tỉnh Nghệ An).

Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 3 huy động 1 xe chở phương tiện, 1 xuồng máy cùng 10 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp tìm kiếm nạn nhân.

Trên bờ sông Hiếu, lực lượng chức năng tìm được một chiếc túi xách, bên trong có giấy tờ mang tên M.T.L.H (SN 1984, trú tại khối Quyết Thắng, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa), là kế toán Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện 1 đôi dép nữ, 1 khẩu trang y tế và 1 chiếc đồng hồ.

Những vật dụng người phụ nữ để lại trên bờ. Ảnh: Tiền Phong

Những ngày qua, do mực nước sông Hiếu dâng cao, đục ngầu, chảy xiết nên công tác tìm kiếm nạn nhân gặp khó khăn. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, rất nhiều người dân trong vùng kéo đến đứng trên cầu Hiếu 2 để xem.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra nguyên nhân dẫn đến cách chết của chị H.

Nghi nữ kế toán bệnh viện ở Nghệ An để túi xách trên bờ rồi nhảy sông tự tử Lực lượng cứu nạn cứu hộ nhận được tin có người tự tử, kiểm tra túi xách để lại trên bờ phát hiện là kế toán Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An.

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