Vụ tài xế tử vong bất thường trong ô tô ở Nghệ An: Phát hiện có dấu hiệu phạm tội, trên cổ nạn nhân có dấu vết nghi vấn bị siết cổ bằng dây

Xã hội 24/05/2022 09:14

Liên quan đến vụ tài xế tử vong bất thường trong ô tô tại Nghệ An, lực lượng chức năng cho biết có dấu hiệu hình sự, cơ quan này đã chuyển hồ sơ đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để điều tra.

Theo nguồn tin từ báo Tiền Phong, ngày 23/5, một lãnh đạo công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, sau khi hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xét thấy có dấu hiệu tội phạm hình sự nên đã chuyển hồ sơ sang Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để mở rộng điều tra.

Vụ tài xế tử vong bất thường trong ô tô ở Nghệ An: Phát hiện có dấu hiệu phạm tội, trên cổ nạn nhân có dấu vết nghi vấn bị siết cổ bằng dây - Ảnh 1
Hiện trường nơi người dân phát hiện ra thi thể anh B. - Ảnh: báo Tiền Phong

Nạn nhân được xác định là anh N.T.B (43 tuổi, trú xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An). Anh B. chết trong tư thế đang ngồi trước vô lăng xe ô tô, trên cổ có dấu vết, nghi vấn bị siết cổ bằng dây. Theo người nhà nạn nhân, chiều 21/5, anh B. điều khiển ôtô đến ngân hàng. Trên đường về, người đàn ông này điện thoại cho vợ nói “đã rút được tiền”. Sau đó, không ai liên lạc được với anh B.

Dẫn theo nguồn tin từ Zing News, theo người nhà nạn nhân, chiều 21/5, anh B. điều khiển ôtô đến ngân hàng. Trên đường về, người đàn ông này điện thoại cho vợ nói “đã rút được tiền”. Sau đó, nạn nhân cũng hoàn toàn mất liên lạc, người thân đã cố gọi điện nhưng vẫn không có tín hiệu bắt máy từ đầu dây bên kia. 

Đêm 21/5, người dân phát hiện anh B. tử vong trong tư thế đang ngồi ở ghế lái ôtô đỗ ở xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An. Một số người chụp ảnh hiện trường để đăng lên mạng xã hội và cho rằng tài xế đột tử trong xe.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc và người thân xác định nạn nhân là anh B. Hiện, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra làm rõ.

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