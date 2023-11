Đã tìm thấy cháu bé 3 tuổi bị mẹ ruột 'khai tử' dù còn sống ở Đắk Lắk, sức khỏe em hiện ra sao?

Theo ông Nha, lực lượng chức năng đã đưa cháu nhỏ từ H.Đắk Mil (Đắk Nông) về trụ sở Công an P. Tân An để làm việc. "Qua xác minh ban đầu, người mẹ đã gửi cháu L. cho người khác chăm sóc chứ không có vấn đề gì cả" - ông Nha thông tin.

Theo Thanh Niên, chiều tối ngày 23/5, ông Nguyễn Ngọc Nha, Phó chủ tịch UBND P.Tân An (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), xác nhận lực lượng chức năng đã tìm thấy cháu N.H.L (3 tuổi), cháu bé bị mẹ khai tử dù còn sống gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Cũng đưa tin về sự việc, theo Zing News, tối cùng ngày, anh N.T.D. (trú huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk), bố ruột cháu N.H.L. cũng cho biết, gia đình anh đã tìm thấy con trai và đang đưa con về trụ sở Công an phường Tân An để giải quyết.

Làm việc với cơ quan công an, người phụ nữ hơn 50 tuổi - người trông giữ cháu L. khai nhận được chị T.T.N.P. (SN 1990 - mẹ cháu L.) đưa xuống gửi và cam kết không có chuyện mua bán.

Lực lượng công an và gia đình anh D. đã tìm thấy cháu bé bị mẹ khai tử. - Ảnh: Zing News

"Lực lượng công an và gia đình đang trên đường đưa cháu về Công an phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để giải quyết. Tôi sẽ đề nghị tạm thời giao con cho tôi trông giữ. Sau đó, tôi sẽ làm đơn đề nghị tòa án giao quyền nuôi con cho tôi" - anh D. cho biết thêm.

Theo Infonet/VietNamNet, anh D. chia sẻ: "Vợ cũ của tôi và bà Đ. khẳng định không có chuyện mua bán. Tuy nhiên, tôi không biết bà Đ. là ai. Trong thời gian chung sống, tôi cũng không nghe vợ cũ nói về người này".

Trước đó, từ sáng ngày 23/5, nhiều người thân bên gia đình anh D. đã đến UBND phường Tân An và trụ sở Công an các phường Tân An, Tân Lợi để nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ, tìm kiếm cháu L.

Giấy khai tử của cháu L. - Ảnh: Infonet/VietNamNet

Chiều cùng ngày, cơ quan công an đã làm việc với chị P. và xác định được nơi ở của cháu L. tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Ngay sau đó, lực lượng công an đã cùng chị P. và gia đình anh D. từ TP. Buôn Ma Thuột lên đón cháu nhỏ trở về.