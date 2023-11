Thông tin MỚI vụ người mẹ khai tử cho con trai 3 tuổi dù còn sống: Công an chính thức vào cuộc tìm kiếm tung tích cháu bé

Theo đó, vào đầu giờ chiều cùng ngày, Công an phường Tân Lợi đã mời chị P. lên làm việc. Tại đây, chị P. khai nhận đang gửi con là cháu N.H.L. (SN 2019) ở huyện Đắk Mil nên lực lượng công an cùng gia đình đi tìm.

Theo thông tin từ báo Người lao động, khoảng 15 giờ chiều nay (23/5), nhiều cán bộ Công an phường Tân Lợi và Tân An (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cùng chị T.T.N.P. (SN 1990 - người khai tử con mình dù còn sống) và gia đình anh Nguyễn Thế Dũng (SN 1981 - chồng cũ của chị P.) từ TP Buôn Ma Thuột đi huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông để tìm cháu bé.

Sau đó, gia đình anh Dũng được lãnh đạo UBND phường Tân An thông báo Công an phường Tân Lợi đang làm việc với chị P. nên nhóm người qua tìm kiếm.

Trước đó, sáng cùng ngày, hàng chục người nhà của anh Dũng đã tới UBND phường Tân An yêu cầu có biện pháp tìm kiếm cháu bé. Sau khi nhận được lời cam kết của lãnh đạo UBND phường, đầu giờ chiều cùng ngày, người nhà anh Dũng đã tới chỗ chị P. ở trọ nhưng cửa khóa ngoài. Bức xúc, nhóm người tiếp tục quay về UBND phường Tân An đề nghị hỗ trợ.

Công an phường Tân Lợi làm việc với chị P. Ảnh: Người lao động

Thông tin cụ thể về vụ việc xảy ra, trên Thanh niên cho hay, vào ngày 11/5 vừa qua, chị P. đến đăng ký khai tử cho con trai là N.H.L (3 tuổi). Chị P. khai con trai mình bị viêm phổi nặng từ lúc mới sinh ra, chạy chữa nhiều nơi không khỏi nên gia đình mang về nhà chăm sóc và đã tử vong lúc 18 giờ 30 phút ngày 4/5.

Theo báo cáo ban đầu của UBND P.Tân An, thời điểm đi khai tử cho con, chị P. tỏ ra rất đau buồn, thẫn thờ nên cán bộ tư pháp đã chủ quan, không xác minh kỹ mà đã nhận hồ sơ và làm thủ tục đăng ký khai tử cho cháu L.

Trên Thanh niên đồng thời cho biết thêm, đến ngày 20/5, UBND P.Tân An nhận được công văn kiến nghị hủy bỏ giấy chứng tử cho cháu L. từ Công an P.Tân Lợi (do chị P. đang tạm trú tại P.Tân Lợi, người thân bên cha cháu bé đã báo tin ở P.Tân Lợi - PV).

Theo đó, qua xác minh của Công an P.Tân Lợi, chị P. khai nhận cháu L. vẫn còn sống và đang được gửi tại H.Đắk Mil (Đắk Nông). “Chị P. khai vì cha ruột cháu L. luôn tìm đến mẹ gây áp lực, phiền hà đến cuộc sống nên trong lúc tinh thần không ổn định đã làm… khai tử cho con”, trích báo cáo của UBND P.Tân An.