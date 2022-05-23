Vụ con trai 3 tuổi bị mẹ ruột khai tử dù vẫn còn sống: Đông đảo người thân lên UBND phường yêu cầu tìm kiếm tung tích cháu bé

Liên quan đến vụ mẹ ''khai tử'' cho con ruột dù vẫn đang còn sống, mới đây đã có clip ghi lại cảnh toàn thể người nhà của anh Nguyễn Thế Dũng đang có mặt tại UBND phường Tân An để yêu cầu tìm kiếm cháu bé.

Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, trưa 23-5 hàng chục người nhà của anh Nguyễn Thế Dũng (SN 1981; ngụ huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk - cha ruột cháu N.H.L, SN 2019) đã tới UBND phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, yêu cầu có biện pháp tìm kiếm con mình. Cùng đi có mẹ của T.T.N.P. (vợ cũ anh Dũng, SN 1990, ngụ TP Buôn Ma Thuột - người khai tử con mình dù còn sống). Người nhà của anh Nguyễn Thế Dũng có mặt tại UBND phường Tân An từ sáng sớm - Ảnh: báo Người Lao Động Tại đây, ông Nguyễn Công Thuận, cậu của anh Dũng, đã yêu cầu lãnh đạo UBND phường giải thích vì sao ký giấy khai tử cho L. khi cháu còn sống; đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng phải khẩn trương có biện pháp tìm kiếm cháu bé.

"Sự việc đã xảy ra hơn 10 ngày nhưng đến nay, cơ quan chức năng vẫn không có biện pháp gì để tìm kiếm cháu". – ông Thuận bức xúc. Bà nội của L. khóc nghẹn cho biết cháu đang bị ốm, chưa đầy 3 tuổi nhưng suốt nhiều ngày qua không biết sống chết thế nào. "Ông nội cháu lo lắng quá, mấy ngày không ăn uống nên đã đổ bệnh. Ông đang ước mong được gặp cháu" - bà nội của L. nói trong nước mắt.

Bà nội của cháu L. lo lắng khi chưa tìm thấy tung tích cháu - Ảnh: báo Người Lao Động Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND phường Tân An đã cam kết phối hợp với cơ quan chức năng phường Tân Lợi (nơi P. tạm trú) để tìm kiếm cháu L. Dự kiến, chiều nay, cơ quan chức năng sẽ tới nơi mẹ của cháu L đang tạm trú. Ngoài ra lãnh đạo phường Tân An cũng khẳng định sẽ sử dụng biện pháp cưỡng chế nếu như chị P. từ chối mở cửa để hợp tác tìm kiếm cháu L. Dẫn theo nguồn tin từ báo Thanh Niên đã đưa trước đó, sự việc khởi nguồn vào hồi đầu tháng 5-2022, chị P. đến UBND P.Tân An khai báo con trai mình là cháu L. đã mất vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 4-5 do bệnh viêm phổi. Ngày 11-5, UBND P.Tân An đã cấp giấy khai tử đối với cháu L. Đăng ký khai tử được xác định sai sự thật - Ảnh: báo Thanh Niên Theo ông Nguyễn Ngọc Nha, Phó chủ tịch UBND P.Tân An, sau khi xảy ra vụ việc, đơn vị đã làm báo cáo giải trình về vụ việc và đề xuất Phòng Tư pháp TP.Buôn Ma Thuột thu hồi, hủy bỏ giấy khai tử đối với cháu L. vì hiện cháu đang còn sống. Hiện những thông tin xoay quanh về vụ việc vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía người dân khi cháu L vẫn chưa được tìm ra.

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