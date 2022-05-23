Rùng rợn: Phát hiện cánh tay người nổi lên từ cống nước ở Khánh Hòa

Người dân tá hỏa phát hiện thi thể một người đàn ông trong cống nước, chính quyền địa phương đã bác bỏ thông tin đồn thổi về án mạng giết người, giấu xác.

Theo Zingnews đưa tin, ngày 23/5, cơ quan CSĐT Công an huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y để điều nguyên nhân cái chết của ông T. (ngụ thôn Văn Thủy 1, xã Cam Phước Tây).

Trước đó, chiều 22/5, người dân phát hiện cánh tay người nổi lên ở khu vực cống nước. Sau khi nhận được tin báo, công an đã có mặt xác minh danh tính nạn nhân chính là ông T., tử vong do ngạt nước.

Thi thể người đàn ông trong cống nước được đưa lên bờ vào tối 22/5 - Ảnh: báo Người Lao động

Trao đổi với báo Người Lao động, ông Phạm Thành Hanh - Chủ tịch UBND xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa cho biết, ông T. có một trang trại nhỏ cách cống nước nơi phát hiện thi thể khoảng 200m. Hằng ngày, ông thường mắc võng nằm nghỉ, hóng mát lúc trưa gần mương nước này.

"Trên mạng xã hội hiện có nhiều lời đồn thổi không có căn cứ về án mạng giết người, giấu xác... Tuy nhiên, thông tin ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy chưa có dấu hiệu tác động ngoại lực. Sáng nay, người nhà đã đưa nạn nhân về để mai táng, họ không có ý kiến gì. Chính quyền đang hỗ trợ người nhà mai táng. Còn vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ" - ông Hanh cho hay.

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