Phát hiện thi thể người đàn ông treo cổ trong khu rừng sâu của Đại học quốc gia TP.HCM: Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân

Xã hội 19/05/2022 10:15

Khi người dân đi vào bãi đất thì tá hỏa phát hiện thi thể một người đàn ông treo cổ trên cây, đang bắt đầu phân hủy.

Theo báo Công an TP.HCM đưa tin, tối 18/5, Công an TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ một người đàn ông được phát hiện chết trong tư thế treo cổ ở khu rừng thuộc Đại học quốc gia TP.HCM.

Theo đó, cuối giờ chiều cùng ngày, người dân đi vào khu rừng ven đường Lê Quý Đôn trong Đại học quốc gia TP.HCM thuộc địa bàn phường Đông Hoà, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ trên cây xanh, thi thể đã bắt đầu phân huỷ.

Phát hiện thi thể người đàn ông treo cổ trong khu rừng sâu của Đại học quốc gia TP.HCM: Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân - Ảnh 1
Lực lượng chức năng tại hiện trường - Ảnh: báo Bảo vệ Pháp luật

Theo thông tin của báo Bảo vệ Pháp luật, nhận thông tin, Công an phường Đông Hòa và Công an TP. Dĩ An đã đến bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Người thân nạn nhân sau đó cũng có mặt cung cấp lời khai, phục vụ công tác điều tra. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Bùi Duy Linh (39 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng).

Tới khuya cùng ngày, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.

Hiện Công an vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân sự việc.

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