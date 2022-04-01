Thắt lòng trước những dòng tâm sự cuối đời của nữ sinh lớp 8 treo cổ tự tử ở Bắc Ninh

Xã hội 01/04/2022 21:26

Một em học sinh lớp 8 trường của Trường THCS Đại Phúc, TP. Bắc Ninh đã để lại thư tuyệt mệnh trước khi tử vong trong tư thế treo cổ.

Theo Vietnamnet đưa tin, ông Nguyễn Cương Nghị - Trưởng phòng GD-ĐT TP Bắc Ninh cho biết, sáng 31/3, gia đình em N.K.V (học sinh lớp 8 của Trường THCS Đại Phúc, TP. Bắc Ninh) phát hiện con tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Đáng chú ý, trước khi tự tử, em N.K.V có để lại thư và nhiều trang nhật ký bày tỏ nỗi tuyệt vọng của mình. Ông Nghị cho hay, hiện chưa thể khẳng định được nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng trên: “Trong thư mà cháu để lại, cháu cũng chỉ viết là ‘việc con thành ra như vậy không phải do ai cả, thế nên xin mọi người đừng dằn vặt hay nhận hết lỗi về mình,...”.

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Những dòng tâm sự cháu V. viết trong sổ nhật ký trước khi treo cổ tự tử - Ảnh: VOV

Theo ông Nghị, qua nắm bắt từ nhà trường, em V. có học lực tốt, tuy nhiên ở lớp là người ít nói, ít trao đổi thông tin với các bạn. Theo báo cáo của Trường THCS Đại Phúc thì học sinh V. có ý thức học tập và tu dưỡng, trong quá trình học tập tại trường, em V. sinh không có biểu hiện bất thường về tâm lý.

Trong bức ảnh chụp lại những dòng nhật kí của V. được VOV đăng tải, những dòng tâm sự V. viết trong sổ nhật ký cũng có nhắc đến chuyến đi chơi cuối cùng trước khi chết: "Hôm nay mình đi chơi như kiểu hai người sắp chết đi chơi với nhau những ngày cuối cùng vậy...".

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Bức thư tuyệt mệnh nữ sinh để lại trước khi tự tử - Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Theo thông tin của báo Pháp luật Việt Nam, sau khi vụ việc đau lòng xảy ra, phòng GD&ĐT, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, UBND phường cùng ban giám hiệu, Đoàn thanh niên, giáo viên trường THCS Đại Phúc đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ cùng gia đình. Đến nay, công việc lo hậu sự cho nữ sinh cơ bản ổn định.

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