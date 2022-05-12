Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông tử vong khi tắm thác 7 tầng.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, tối 11/5, thông tin từ UBND xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, Nghệ An cho biết, khoảng 17h chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh N.V.T (SN 1979, trú xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An).

Theo thông tin của báo Pháp luật TP.HCM, thi thể anh T. được tìm thấy ở khu vực du khách thường tham quan, tắm mát ở thác nước 7 tầng (thuộc xã Hạnh Dịch, huyện miền núi Quế Phong, tỉnh Nghệ An).

Lực lượng chức năng ngày đêm tìm kiếm thi thể anh T. - Ảnh: Pháp luật và xã hội

Trước đó, chiều 9/5, anh T. đi cùng mấy người bạn ngắm cảnh ở thác rồi xuống tắm thì bị nước cuốn mất tích.

Tài khoản Facebook cá nhân của anh T. cho thấy, trước khi mất tích, anh T. có livestream giới thiệu về thác 7 tầng và có xuống thác tắm, không mặc áo phao.

Trong suốt những ngày qua, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ cùng người thân, người dân đã đến hiện trường tìm kiếm anh T. suốt ngày đêm.

Hiện người thân đã nhận, đưa thi thể anh T. về quê nhà để tổ chức lễ an táng theo phong tục địa phương.

Nghệ An: Một người đàn ông bị mất tích bí ẩn khi đi tắm ở thác 7 tầng Trong lúc tắm ở thác 7 tầng cùng nhóm bạn tại Nghệ An, một người đàn ông mất tích bí ẩn ở thác 7 tầng Nghệ An sau khi livestream.

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