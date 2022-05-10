Liên quan đến vụ chìm xuồng ở Đồng Nai, sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng Đồng Nai đã đã tìm thấy thi thể 2 người mất tích.

Theo Tuổi Trẻ, ngày 10/5, Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) cho hay đã tìm được thi thể ông Nông Văn Đáp (54 tuổi) và ông Nông Văn Nguyên (44 tuổi, cùng ngụ tỉnh Lâm Đồng) sau vụ chìm xuồng ở hồ Đa Tôn khiến 6 người rơi xuống nước.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Tuổi trẻ

Theo thông tin ban đầu, sự việc khởi nguồn tại nhà ông Việt, mọi người có bày tiệc ăn uống, đến khoảng 15 giờ cùng ngày thì ông Việt lấy xuồng máy chở 5 người gồm: ông Đáp, anh Nguyên, anh Hứa Văn Thành (35 tuổi), bà Triệu Vân Bích (55 tuổi), ông Lý Văn Nỗi (51 tuổi) ra đảo giữa hồ để thăm văn phòng của Hợp tác xã Đa Tôn.

Dẫn theo nguồn tin từ Thanh Niên, khi xuồng cách đảo khoảng 100 m thì gặp gió lớn, sóng đánh mạnh làm nước tràn vào gây chìm xuồng. Lúc này chỉ có 4 người là Việt, Thành, Bích và ông Nỗi dìu nhau được vào bờ, tuy nhiên ông Nỗi lúc này đã nguy kịch, dù được đưa đi cấp cứu ngay lúc đó nhưng đến tối cùng ngày (9/5) thì ông Nỗi tử vong. Riêng ông Đáp và anh Nguyên thì mãi đến 22 giờ cùng ngày mới tìm thấy thi thể.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân mất tích - Ảnh: Thanh Niên

Hồ Đa Tôn (H.Tân Phú, Đồng Nai) là công trình thủy lợi rộng hơn 350 ha với nhiều cảnh đẹp. Hằng ngày có rất nhiều người tìm tới đây vui chơi, câu cá giải trí. Trước đây cũng đã xảy ra nhiều vụ đuối nước tương tâm tại công trình thủy lợi này.

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