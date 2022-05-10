Vụ chìm xuồng trên hồ Đa Tôn ở Đồng Nai: Đã tìm thấy 2 thi thể nạn nhân mất tích

Xã hội 10/05/2022 10:20

Liên quan đến vụ chìm xuồng ở Đồng Nai, sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng Đồng Nai đã đã tìm thấy thi thể 2 người mất tích.

Theo Tuổi Trẻ, ngày 10/5, Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) cho hay đã tìm được thi thể ông Nông Văn Đáp (54 tuổi) và ông Nông Văn Nguyên (44 tuổi, cùng ngụ tỉnh Lâm Đồng) sau vụ chìm xuồng ở hồ Đa Tôn khiến 6 người rơi xuống nước.

Vụ chìm xuồng trên hồ Đa Tôn ở Đồng Nai: Đã tìm thấy 2 thi thể nạn nhân mất tích - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Tuổi trẻ

Theo thông tin ban đầu, sự việc khởi nguồn tại nhà ông Việt, mọi người có bày tiệc ăn uống, đến khoảng 15 giờ cùng ngày thì ông Việt lấy xuồng máy chở 5 người gồm: ông Đáp, anh Nguyên, anh Hứa Văn Thành (35 tuổi), bà Triệu Vân Bích (55 tuổi), ông Lý Văn Nỗi (51 tuổi) ra đảo giữa hồ để thăm văn phòng của Hợp tác xã Đa Tôn.

Dẫn theo nguồn tin từ Thanh Niên, khi xuồng cách đảo khoảng 100 m thì gặp gió lớn, sóng đánh mạnh làm nước tràn vào gây chìm xuồng. Lúc này chỉ có 4 người là Việt, Thành, Bích và ông Nỗi dìu nhau được vào bờ, tuy nhiên ông Nỗi lúc này đã nguy kịch, dù được đưa đi cấp cứu ngay lúc đó nhưng đến tối cùng ngày (9/5) thì ông Nỗi tử vong. Riêng ông Đáp và anh Nguyên thì mãi đến 22 giờ cùng ngày mới tìm thấy thi thể.

Vụ chìm xuồng trên hồ Đa Tôn ở Đồng Nai: Đã tìm thấy 2 thi thể nạn nhân mất tích - Ảnh 2
Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân mất tích - Ảnh: Thanh Niên

Hồ Đa Tôn (H.Tân Phú, Đồng Nai) là công trình thủy lợi rộng hơn 350 ha với nhiều cảnh đẹp. Hằng ngày có rất nhiều người tìm tới đây vui chơi, câu cá giải trí. Trước đây cũng đã xảy ra nhiều vụ đuối nước tương tâm tại công trình thủy lợi này.

Diễn biến MỚI trong vụ ba mẹ con nữ giáo viên mất tích: Đã tìm thấy thi thể của hai nạn nhân còn lại

Diễn biến MỚI trong vụ ba mẹ con nữ giáo viên mất tích: Đã tìm thấy thi thể của hai nạn nhân còn lại

Sau khi phát hiện thi thể của bé gái 2 tuổi, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể của chị T. và cháu bé còn lại.

Xem thêm
Từ khóa:   đuối nước chìm xuống Đồng Nai tìm thấy 2 thi thể mất tích 2 người mất tích

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 1 giờ 3 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 2 giờ 33 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 3 giờ 33 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 4 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?