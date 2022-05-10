Tân Hiệp Phát tiếp sức cho xưởng may của chàng trai khuyết tật vượt khó do đại dịch

Xã hội 10/05/2022 10:02

Trong chương trình Nối Trọn Yêu Thương mới phát sóng vừa qua, Tập đoàn Tân Hiệp Phát một lần nữa tiếp tục đồng hành, chung tay hỗ trợ anh Phan Minh Quý, một chàng trai khuyết tật nhưng “dám” đứng lên mở xưởng may ngay giữa mùa dịch để hỗ trợ, tạo công ăn việc làm cho nhiều người khác.

Nhân vật được nhắc tới trong Chương trình Nối Trọn Yêu Thương vừa qua và nhận được nhiều sự cảm phục là anh Phan Minh Quý. Từng là một người bị khuyết tật vận động, Phan Minh Quý (sinh năm 1990) với ý chí mãnh liệt đã vượt qua khó khăn, rào cản của số phận để trở thành chủ xưởng may, tạo công việc cho hàng chục công nhân.

Sinh ra vốn bình thường nhưng khi 3 tháng tuổi, một cơn sốt kéo dài khiến tay chân của Quý không thể cử động bình thường. Mặc dù gia đình đã chạy chữa rất nhiều nơi nhưng đều không có kết quả khả quan. Suốt 10 năm đầu đời, anh phải di chuyển bằng cách bò.

Ở tuổi lên 10, Phan Minh Quý được phẫu thuật, tập vật lý trị liệu. Trải qua thời gian dài luyện tập, đến năm 12 tuổi Quý có thể đi lại được. Với nghị lực vươn lên, ý chí tập luyện đã giúp cho chàng trai "chỉ một cơn gió cũng có thể làm ngã" ngày nào đã cố gắng tập luyện để có thể đi học.

Tân Hiệp Phát tiếp sức cho xưởng may của chàng trai khuyết tật vượt khó do đại dịch - Ảnh 1
Phan Minh Qúy không may bị khuyết tật vận động sau một trận sốt khi vừa 3 tháng tuổi

Năm 19 tuổi, Quý bỏ dở việc học và trốn gia đình đi tìm việc làm tuy nhiên không có kết quả. Cảm giác hụt hẫng, cô độc đi kèm thất vọng bủa vây chàng trai trẻ khi bị các công ty, xí nghiệp từ chối nhận vào làm.

Trở về quê, sau nhiều đêm suy nghĩ về bản thân, hoàn cảnh gia đình, anh quyết học nghề may để phù hợp thể trạng, sau đó tiếp tục xin đi làm dù không được trả công cao như những người khỏe mạnh bình thường khác. 

Cũng chính từ những khó khăn, rào cản ngày qua ngày đã hun đúc nên ước mơ cháy bỏng mở xưởng may của Quý.

Năm 2020, Phan Minh Quý dốc hết tất cả số tiền tiết kiệm có được cộng với việc đi vay thêm để mở xưởng may. Mặc dù quyết định xưởng may được mở ra trong bối cảnh dịch bệnh gặp phải rất nhiều khó khăn, có thời điểm tới 70% nhân viên bị nhiễm covid và bản thân anh cũng bị, nhưng với sự nỗ lực của bản thân, anh Quý đã đưa xưởng đi vào hoạt động ổn định, tạo được việc làm cho người dân địa phương, trong đó có cả những người khuyết tật. Họ được đào tạo nghề miễn phí, được tuyển dụng với mức thu nhập ổn định và hơn tất thảy là được trang bị sự tự tin sẵn sàng hòa nhập cộng đồng. 

Hiện tại xưởng của anh Quý có 8 công nhân, liên kết với 9 xưởng may khác để gia công, sản xuất.

Khâm phục trước câu chuyện của Phan Minh Quý, chương trình Nối Trọn Yêu Thương cùng nhãn hàng Trà Thanh nhiệt Dr Thanh thuộc Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã gửi tặng đến Quý một món quà với niềm tin giúp cho xưởng may của anh ngày càng phát triển, dìu dắt được nhiều hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

“Tôi muốn tạo công ăn việc làm cho những người lao động ở thôn quê và mong muốn cho họ có một môi trường làm việc tốt, ổn định để hòa nhập với cuộc sống” đó là những lời tâm sự rất nhân văn của Phan Minh Quý trong chương trình Nối Trọn Yêu Thương phát sóng trên kênh VTV1.

Tân Hiệp Phát tiếp sức cho xưởng may của chàng trai khuyết tật vượt khó do đại dịch - Ảnh 2

Gặp gỡ Phan Minh Quý trong chương trình Nối Trọn Yêu Thương phát sóng trên kênh VTV1 & Chị Trần Uyên Phương- Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát

Là một thành viên đặc biệt, đồng hành cùng chương trình từ những ngày đầu tiên, chị Trần Uyên Phương- Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát chia sẻ: “Tôi rất thích tư duy của Quý, nó giống với tư duy của Tân Hiệp Phát, nếu bạn quyết tâm và liên tục cố gắng không bỏ cuộc thì kết quả sẽ đến với bạn. Tôi tin rằng những kinh nghiệm đó sẽ giúp cho Quý có thể truyền cảm hứng cho đồng nghiệp, nhân viên mỗi khi gặp khó khăn, thách thức”.

Giá xăng ngày mai (11/5) 'rục rịch' tăng mạnh, vượt mốc 30.000 đồng/lít?

Giá xăng ngày mai (11/5) 'rục rịch' tăng mạnh, vượt mốc 30.000 đồng/lít?

Giá xăng trong nước dự kiến tiếp tục tăng tại kỳ điều hành ngày 11/5, theo đà tăng mạnh của giá dầu thế giới.

Xem thêm
Từ khóa:   Tân Hiệp Phát Trần uyên Phương nối trọn yêu thương không gì là không thể

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 1 giờ 1 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 1 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 3 giờ 31 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 4 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?