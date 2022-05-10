Giá xăng ngày mai (11/5) 'rục rịch' tăng mạnh, vượt mốc 30.000 đồng/lít?

Xã hội 10/05/2022 09:07

Giá xăng trong nước dự kiến tiếp tục tăng tại kỳ điều hành ngày 11/5, theo đà tăng mạnh của giá dầu thế giới.

Theo nguồn tin từ Thanh Niên, ngày 9/5, giá bán lẻ xăng dầu tham chiếu từ thị trường Singapore tăng mạnh, dự kiến giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều chỉnh tới (ngày 11/5) tiếp tục tăng.

Dữ liệu cập nhật từ Bộ Công thương ngày 4/5 cho thấy, giá xăng RON92 (dùng để pha chế xăng E5 RON92) vọt lên 135,83 USD/thùng, xăng RON95 lên 140,09 USD/thùng, dầu diesel 152,83 USD/thùng. Trong khi giá bình quân thành phẩm xăng dầu thế giới tại kỳ điều hành trước (ngày 4.5) lần lượt là 126,484 USD/thùng xăng RON92; 130,337 USD/thùng xăng RON95 và 142,976 USD/thùng dầu diesel...

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Ảnh minh họa: Internet

Liên quan đến việc tăng giá xăng trong kỳ điều chỉnh tới đây, nguồn tin từ Dân Trí cho biết,  một lãnh đạo doanh nghiệp xăng dầu dự báo giá xăng dầu trong nước kỳ điều chỉnh ngày mai tăng rất mạnh. Hiện giá trong nước đang âm so với giá thế giới khoảng 1.900 - 2.100 đồng/lít với xăng RON 95 và 1.700 - 1.900 đồng/lít với xăng E5 RON 92. Còn dầu diesel đang âm khoảng 1.400 - 1.700 đồng/lít.

Vị này nhận định mức tăng giá bán lẻ sẽ khoảng 70% giá lỗ khi can thiệp bằng việc điều hành quỹ. Như vậy, dù cơ quan điều hành có thể tăng ít hơn nhưng vẫn ở mức cao. Với mức tăng như dự báo, giá xăng RON 95 sẽ tiến sát mốc 30.000 đồng/lít, còn nếu tăng bù 100% mức lỗ thì vượt mốc 30.000 đồng.

Trước đó, giá xăng dầu đã tăng trở lại hai phiên liên tiếp. Tại phiên điều chỉnh gần đây nhất ngày 4/5, xăng E5 RON 92 tăng 330 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 440 đồng/lít. Mỗi lít dầu diesel tăng 180 đồng/lít. Giá dầu hỏa được giữ nguyên ở 23.820 đồng/lít. Riêng dầu mazut giảm 240 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, xăng E5 RON 92 có giá bán tối đa là 27.460 đồng/lít; RON 95 là 28.430 đồng/lít; dầu diesel 25.530 đồng/lít, dầu mazut là 21.560 đồng/kg.

Tại kỳ này, cơ quan điều hành trích quỹ bình ổn với xăng là 300 - 400 đồng mỗi lít, dầu hỏa là 119 đồng/lít còn dầu diesel là 100 đồng/lít; chi quỹ bình ổn đối với dầu mazut là 250 đồng/kg.

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Dự kiến giá xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh vào ngày 4/5. Thị trường xăng dầu thế giới trong những ngày qua có sự tăng giảm đan xen nhưng xu hướng chung là tăng nên dự báo giá xăng dầu trong nước sẽ biến động.

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