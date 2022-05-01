Giá xăng tăng sau nghỉ lễ: Có khả năng tiếp tục tăng

Xã hội 01/05/2022 16:13

Dự kiến giá xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh vào ngày 4/5. Thị trường xăng dầu thế giới trong những ngày qua có sự tăng giảm đan xen nhưng xu hướng chung là tăng nên dự báo giá xăng dầu trong nước sẽ biến động.

Theo nguồn tin từ TTXVN, nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu quy định thời gian điều hành giá xăng dầu sẽ rơi vào ngày 1, 11 và 21 hàng tháng. Như vậy, theo đúng lịch, ngày 1/5, Liên Bộ Tài chính - Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ mới. Tuy nhiên, đối với các kỳ điều hành trùng vào ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước, thời gian điều hành được lùi sang ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ. Do đó, theo lãnh đạo Vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương, cơ quan điều hành sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu vào lúc 15 giờ ngày 4/5.

Theo tính toán và dự báo của các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành tới có khả năng sẽ tiếp tục tăng. Tuy nhiên, mức tăng còn phụ thuộc vào việc cơ quan điều hành sử dụng Quỹ bình ổn giá. Bên cạnh đó, do phải lùi lại khá lâu, trong khi giá xăng dầu thế giới biến động liên tục nên mức tăng cụ thể sẽ khó dự báo.

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Ảnh minh họa: báo Công an nhân dân 

Liên quan đến phiên điều chỉnh giá xăng sắp tới, VietNamNet đưa tin, theo dữ liệu của Bộ Công Thương cập nhật đến ngày 28/4 cho thấy, giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore có xu hướng tăng so với kỳ tính giá trước đó (ngày 21/4). Theo đó, giá xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 có giá bình quân ở chu kỳ mới là 123,5 USD/thùng, chu kỳ cũ là 118,59 USD/thùng. Còn xăng RON 95 là khoảng 129 USD/thùng, chu kỳ cũ là 125,93 USD/thùng.

Trên thị trường thế giới, giá dầu thô trong mấy phiên gần đây đã quay đầu đi lên. Vào lúc 10h27' hôm nay (ngày 30/4, giờ Việt Nam), giá dầu WTI ở ngưỡng 104,7 USD/thùng, còn giá dầu thô Brent giao tháng 6 tăng 1,75%, lên mức giá 109,3 USD/thùng.

Như vậy, trong tuần qua, cả hai mặt hàng dầu Brent và WTI đều tăng và trải nghiệm mức tăng hàng tháng lần thứ 5 liên tiếp. Giá dầu Brent kết thúc tháng tăng 1,3%, còn giá dầu WTI kết thúc tháng tăng 4,4%.

Các chuyên gia cho rằng do nguồn cung dầu mỏ từ Nga và Libya giảm cùng với việc Thượng Hải chuẩn bị mở cửa trở lại sau thời gian bị phong tỏa để phòng chống dịch Covid-19 nên giá dầu thế giới đã tăng trở lại.

Do giá xăng, dầu thế giới có xu hướng tăng nên giá xăng trong nước sau kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5 có khả năng sẽ được điều chỉnh tăng. Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ có lần tăng đầu tiên sau 3 lần giảm liên tiếp.

Trong kỳ điều hành giá xăng, dầu gần đây nhất (ngày 22/4), liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tăng giá xăng, dầu. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 tăng 660 đồng/lít, có giá bán tối đa là 27.130 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 680 đồng/lít, giá bán tối đa là 27.990 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu cũng được điều chỉnh tăng. Theo đó, giá dầu diesel tăng 970 đồng/lít, dầu hỏa tăng 800 đồng/lít, dầu mazut tăng 880 đồng/kg. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với dầu diesel là 25.350 đồng/lít, dầu hỏa là 23.820 đồng/lít, dầu mazut là 21.800 đồng/kg.

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