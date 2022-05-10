'Rùng mình' bé trai 8 tuổi chấn thương não nặng sau cú va chạm với bạn trong lớp học

Xã hội 10/05/2022 09:54

Bé trai 8 tuổi được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng đau đầu, nôn ói. Sau khi được theo dõi liên viện, chụp CT lần 2 tại Bệnh viện Nhi đồng 2, kết quả chụp cho thấy máu bầm trong não tăng rất nhiều và diễn tiến nhanh. Ngay lập tức bệnh nhi được chuyển mổ cấp cứu khẩn cấp.

Theo Người Lao Động, bác sĩ Lê Quang Mỹ, Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), cho biết các bác sĩ tại bệnh viện vừa phẫu thuật cho bé N.V.T (8 tuổi, ngụ Đồng Nai) bị chấn thương não sau khi va vào bạn ở lớp học.

Theo đó, bé T. được bệnh viện địa phương chuyển đến cấp cứu trong tình trạng đau đầu, nôn ói. Người nhà cho biết bé đang chơi ngoài sân, sau đó vội chạy vào lớp và vô tình va vào bạn nên ngã xuống đất đập đầu vào bục giảng. Ngay tại lớp, bé cảm thấy đau đầu, nôn ói nên được nhà trường đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu.

Tại đây, bé T. được chụp CT, kết quả ghi nhận có tụ một khối máu bầm trên não nhưng không nhiều và tiếp tục theo dõi. Khoảng một lát sau, bệnh nhi vẫn tiếp tục ói nên được nhanh chóng chuyển Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu.

Chỉ trong vòng vài giờ được theo dõi liên viện, chụp CT lần 2 tại Bệnh viện Nhi đồng 2, kết quả chụp cho thấy máu bầm tăng rất nhiều và diễn tiến nhanh. Ngay lập tức bệnh nhi được chuyển mổ cấp cứu khẩn cấp.

'Rùng mình' bé trai 8 tuổi chấn thương não nặng sau cú va chạm với bạn trong lớp học - Ảnh 1
Bệnh nhi được kiểm tra chụp CT tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM - Ảnh: báo Lao Động

Theo báo Lao Động, chia sẻ về trường hợp này, bác sĩ Lê Quang Mỹ cho biết, vì tình trạng diễn tiến rất nhanh nên bệnh nhi hôn mê sâu, máu bầm chèn ép não. Các bác sĩ đã tiến hành mổ tập trung lấy được máu bầm, giải áp cho não và lấy được hơn 100ml máu trong não tụ ra ngoài. 

Trong phẫu thuật thần kinh, thời gian là rất quan trọng, việc chạy đua với thời gian quyết định sự sống còn và cơ hội bình phục của trẻ về sau. Bởi theo y học, não chỉ thiếu oxy tối đa trong vòng 3 phút, nếu quá thời gian này thì mức tổn thương càng lớn.

Có 5 cấp độ để đánh giá một ca bị tổn thương não nặng hay nhẹ, bệnh nhi này gần như rơi vào cấp độ 5 vì thời gian tổn thương lên đến vài tiếng đồng hồ. Sau phẫu thuật, bệnh nhi đang được hồi sức tích cực và chưa qua cơn nguy kịch. 

Cũng theo các bác sĩ, những tai nạn học đường đa phần chấn thương nhẹ và ngoài da nên học sinh, giáo viên và gia đình ít chú ý. Tuy nhiên, sau cú va chạm mà trẻ có những biểu hiệu đau nhức phần va đập, nôn ói thì cần được đưa đi thăm khám ngay lập tức, tránh những biến chứng nghiêm trọng xảy ra với trẻ. 

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Từ khóa:   TP.HCM chấn thương não tai nạn học đường

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