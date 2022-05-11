Nghệ An: Một người đàn ông bị mất tích bí ẩn khi đi tắm ở thác 7 tầng

Xã hội 11/05/2022 09:43

Trong lúc tắm ở thác 7 tầng cùng nhóm bạn tại Nghệ An, một người đàn ông mất tích bí ẩn ở thác 7 tầng Nghệ An sau khi livestream.

Liên quan đến vụ việc một người đàn ông mất tích khi đi tắm tại huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Theo VTC News, Khoảng 15h30 ngày 9/5, ông N.V.T. (43 tuổi, quê xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cùng nhóm bạn lên thác 7 tầng thuộc địa phận xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong để tắm. Trong lúc tắm, ông T. mất tích một cách bí ẩn. 

Nghệ An: Một người đàn ông bị mất tích bí ẩn khi đi tắm ở thác 7 tầng - Ảnh 1
Khu vực thác 7 tầng nơi nạn nhân mất tích. Ảnh: VOV

Trước đó, ông T. quay clip, phát trực tiếp trên Facebook (livestream) về việc mình đi tắm. Thời điểm đó, ông  không mặc áo phao.

Thác 7 tầng nằm giữa lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, xung quanh là núi rừng hùng vĩ. Thác trải dài nhiều km với 7 tầng nước lớn và nhiều tầng thác nhỏ khác nhau.

Nghệ An: Một người đàn ông bị mất tích bí ẩn khi đi tắm ở thác 7 tầng - Ảnh 2
Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: VTC News

Theo nguồn tin báo VOV, ngày 10/5, ngya sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Hạnh Dịch (huyện Quế Phong, Nghệ An) phối hợp với công an, quân đội huyện Quế Phong và người dân được huy động tìm kiếm nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ đã dùng bè mảng, giăng lưới và huy động đội thợ lặn để tìm nạn nhân trong các khu vực hốc đá, dưới thác nước nhưng vẫn không có kết quả.

Bé trai 13 tuổi kể lại hành trình đạp xe 200km thăm bạn gái: "Con xuống đòi bạn 160 nghìn"

Bé trai 13 tuổi kể lại hành trình đạp xe 200km thăm bạn gái: "Con xuống đòi bạn 160 nghìn"

Chuyến đi từ TP.HCM xuống Cần Thơ của bé T. diễn ra trong 2 ngày.

Xem thêm
Từ khóa:   Một người đàn ông mất tích Đuối nước Đi tắm bị mất tích

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 59 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 3 giờ 29 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 3 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?