Trong lúc tắm ở thác 7 tầng cùng nhóm bạn tại Nghệ An, một người đàn ông mất tích bí ẩn ở thác 7 tầng Nghệ An sau khi livestream.

Liên quan đến vụ việc một người đàn ông mất tích khi đi tắm tại huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Theo VTC News, Khoảng 15h30 ngày 9/5, ông N.V.T. (43 tuổi, quê xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cùng nhóm bạn lên thác 7 tầng thuộc địa phận xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong để tắm. Trong lúc tắm, ông T. mất tích một cách bí ẩn.

Khu vực thác 7 tầng nơi nạn nhân mất tích. Ảnh: VOV

Trước đó, ông T. quay clip, phát trực tiếp trên Facebook (livestream) về việc mình đi tắm. Thời điểm đó, ông không mặc áo phao.

Thác 7 tầng nằm giữa lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, xung quanh là núi rừng hùng vĩ. Thác trải dài nhiều km với 7 tầng nước lớn và nhiều tầng thác nhỏ khác nhau.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: VTC News

Theo nguồn tin báo VOV, ngày 10/5, ngya sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Hạnh Dịch (huyện Quế Phong, Nghệ An) phối hợp với công an, quân đội huyện Quế Phong và người dân được huy động tìm kiếm nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ đã dùng bè mảng, giăng lưới và huy động đội thợ lặn để tìm nạn nhân trong các khu vực hốc đá, dưới thác nước nhưng vẫn không có kết quả.

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