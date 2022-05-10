Theo VietNamNet, sáng ngày 10/5, bên trong căn nhà nhỏ nằm bên bờ kênh đường TX33, phường Thạnh Xuân, quận 12 (TP.HCM), gia đình anh N.T.S (34 tuổi) đang tổ chức hậu sự cho hai con nhỏ. Nhiều bà con, hàng xóm đã đến động viên, hỗ trợ cho gia đình. Nhìn thấy đôi vợ chồng trẻ gào khóc gọi tên hai bé khiến ai có mặt cũng xót xa, rơi nước mắt.

Liên quan đến vụ việc hai anh em ruột đuối nước thương tâm dưới kênh trước nhà, danh tính các nạn nhân được xác định là b N.B.T.N. (bé trai, 6 tuổi, thường gọi là Bin) và N.B.T.C. (bé gái, 4 tuổi, thường gọi là Xu) trúc tại đường TX33, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM .

Cả tối qua, gia đình không chợp mắt vì thương nhớ cháu. Nhất là mẹ của hai bé, chị H.Y.N (22 tuổi) liên tục ngất xỉu. Trong khi đó, người cha luôn bên cạnh hai chiếc quan tài nhỏ đặt trước căn nhà, đứng chết lặng. Dù đau đơn tột cùng nhưng anh S. vẫn cố kiềm chế để lo hậu sự cho hai con chu toàn.

Bà ngoại hai cháu bé nức nở cho biết, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Con rể làm thợ hồ còn con gái của bà ở nhà nội trợ, chăm sóc hai đứa trẻ. Hai vợ chồng con gái đến căn nhà này sinh sống được khoảng hơn 1 năm nay.

"Tội nghiệp, thằng S. đi làm thợ hồ từ sáng tới chiều mới về. Từ nay không còn được nhìn và nghe tiếng con chào mỗi khi đi làm..."- bà ngoại hai bé rướm nước mắt.

Người dân đến viếng tang hai đứa trẻ - Ảnh: VietNamNet

Theo Tổ Quốc, ông Huỳnh Văn M. (52 tuổi, người thân phía ngoại 2 bé) buồn bã cho biết, thời điểm xảy ra sự việc ông không có ở đây vì nhà ở xa, nhưng khi nghe tin ông vội chạy đến và nghe ba cháu nói 2 cháu bị đuối nước rồi mất tích. Lúc đó ông cuống cuồng cùng gia đình phụ đi tìm 2 bé khắp nơi.

Ông M. là người thân phía ngoại 2 bé - Ảnh: Tổ Quốc

"Sự việc xảy ra lúc 2h chiều, đến hơn 4h chiều mới tìm thấy và vớt được thi thể hai anh em lên, lúc đó ai cũng đau lòng, tội hai cháu lắm. Bây giờ 2 cháu mất khiến tôi rất đau buồn, không có gì bù đắp nổi. Hai anh em đều rất ngoan ngoãn, lễ phép, chuẩn bị được đi học vậy mà xảy ra chuyện đau lòng như thế này"- ông Mai nghẹn ngào.

Như đã đưa tin trước đó, theo báo Lao Động, vào khoảng 14h ngày 9/5, hai anh em ruột rủ nhau ra kênh trên đường TX33, phường Thạnh Xuân, nằm sát nhà để chơi. Chờ lâu không thấy con về, người mẹ cùng hàng xóm đi tìm.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Lao Động

Sau nhiều giờ tìm kiếm, chiều tối 9/5, nhiều người dân sinh sống gần kênh trên đường TX33 đã vớt được hai cháu bé lên.

Đoạn kênh phát hiện hai nạn nhân là nhánh chảy từ sông Vàm Thuật, được xây dựng hơn một năm trước. Dọc kênh có lan can, nhưng tại vị trí trước nhà hai bé bị khuyết một đoạn. Nhiều người dân quanh hiện trường cho biết khà năng 2 bé bị trượt chân khi leo qua đoạn khuyết này để chơi.