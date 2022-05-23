Những ngày qua, mạng xã hội đang xôn xao về đoạn clip "yêu râu xanh" sàm sỡ một cô gái trẻ khi đang dừng xe trên phố. Mới đây, nạn nhân cũng đã gửi đơn trình báo đến cơ quan chức năng về vụ việc.

Theo báo Dân Trí đưa tin, sáng 23/5, một lãnh đạo UBND phường Yên Phụ (quận Tây Hồ) xác nhận đã tiếp nhận đơn trình báo của cô gái bị người đàn ông lạ mặt sàm sỡ khi đang dừng xe máy tại ngã ba đường Yên Phụ - Thanh Niên (thuộc địa bàn phường Yên Phụ, Hà Nội). Vụ việc này được camera của người dân bên đường ghi lại vào lúc 18h37 ngày 20/5.

Theo vị lãnh đạo này, trước đó, sáng 21/5, khi mạng xã hội Facebook xôn xao vì xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái bị một người đàn ông sàm sỡ, Công an quận Tây Hồ đã lập tức chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc để xác minh. Ở thời điểm đó, nạn nhân chưa đến trình báo vụ việc với cơ quan chức năng nhưng cơ quan công an đã chủ động vào cuộc để xác minh.

"Sau đó, bị hại đã đến Công an phường Yên Phụ để trình báo vụ việc. Người phụ nữ này không phải công dân trú tại phường" - vị lãnh đạo nói và từ chối chia sẻ các thông tin khác có liên quan vì vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra.



Camera ghi lại cảnh cô gái bị người đàn ông sàm sỡ tại ngã 3 đường Yên Phụ - Thanh Niên đã đến trụ sở Công an phường Yên Phụ trình báo vụ việc - Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin của VTV, cơ quan chức năng quận Tây Hồ, Hà Nội hiện đang truy xét kẻ có hành vi sàm sỡ với cô gái trên.

Trước đó, tối 20/5, theo camera giám sát tại ngã 3 Yên Phụ - Thanh Niên, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, quay lại cảnh hai cô gái dừng chờ ở giao lộ. Lúc này, một người đàn ông đi xe máy từ phía sau tiếp cận gần. Sau khoảng vài giây nhìn ngó, người này bất ngờ đụng chạm vào phần nhạy cảm của cô gái khiến nạn nhân sợ hãi. Thanh niên sau đó cũng phóng xe bỏ chạy.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng cùng nhiều ý kiến trái chiều. Đa số các ý kiến lên án hành vi biến thái của người đàn ông đi xe máy. Bên cạnh đó, cũng có người "đổ lỗi" cho cô gái đã ăn mặc quá gợi cảm khi đi ra nơi công cộng, đồng thời chỉ ra việc 2 cô gái này không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

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