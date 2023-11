Trên cơ sở đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định tổ chức khai quật tử thi ông Tuấn để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong. Kết quả đã xác định ông Tuấn chết do bị đâm 2 nhát dao.

Dẫn theo nguồn tin từ báo Công an TP.Đà Nẵng, tại Cơ quan Công an, Lê Văn Tài khai nhận, hôm xảy ra vụ án, Tài cũng đi nhậu về nhà trong tình trạng say xỉn thì thấy cha mình đang ngồi uống rượu ở nhà. Thấy Tài về, ông Tuấn chửi là suốt ngày nhậu nhẹt, không lo làm ăn. Trong khi ông Tuấn nghiện rượu đã lâu, không hề lao động gì nên nghe cha chửi như vậy Tài rất bức xúc. Khi Tài nằm nghỉ, ông Tuấn vừa uống rượu, vừa chửi thì Tài xuống nhà dưới lấy con dao hăm dọa nếu ông Tuấn còn chửi nữa sẽ đâm chết. Ông Tuấn liền xấn tới thách thức: “Mày đâm đi, đâm tao đi” và nhào tới con dao Tài đang cầm nên đã trúng một nhát bên ngực trái. Sau đó hai người tiếp tục giằng co ông Tuấn tiếp tục thách thức và bị đâm một nhát nữa nên ngã gục ra sàn.

Lực lượng chức năng tiến hành khai quật tử thi ông Lê Văn T. để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong. Ảnh: báo Người Lao Động

Được biết qua lời kể của những người hàng xóm ông Tuấn cũng là một người nghiện rượu nặng và hầu như ở nhà, không lao động gì, chỉ đi xin tiền, xin gạo hàng xóm đổi rượu để uống.

Hiện Công an huyện Phù Cát (Bình Định) cho hay đã chuyển đối tượng Lê Văn Tài và hồ sơ vụ án “Giết người” cho Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Bình Định thụ lý theo thẩm quyền.