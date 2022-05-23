Liên quan đến vụ con giết cha rồi bảo bị té ngã ở Bình Định, mới đây cơ quan điều tra cho biết thông qua lời kể của hàng xóm xung quanh cả 2 cha con đều là những người nghiện rượu nặng và hôm xảy ra vụ án đã diễn ra cãi vã lớn.

Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, sáng hôm 16-5 vừa rồi, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Văn Tài (32 tuổi; ngụ xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) để điều tra hành vi giết người. Đối tượng Lê Văn Tài tại cơ quan điều tra - Ảnh: báo Công an TP.Đà Nẵng Theo thông tin ban đầu, chiều 10-5, ông Lê Văn Tuấn (54 tuổi, cha Tài) đang khoẻ mạnh bình thường thì bất ngờ qua đời. Giải thích về nguyên nhân dẫn đến cái chết của cha ruột mình với gia đình, Tài cho biết ông Tuấn uống rượu rồi tự ngã dẫn đến tử vong, gia đình Tài cũng không hề nghi ngờ mà tiến hành lo toan hậu sự.

Qua trinh sát nắm bắt được tình hình, cơ quan công an nghi ngờ ông Tuấn bị chính con trai của mình là Tài giết chết. Cụ thể, thời điểm ông Tuấn tử vong, trong nhà chỉ có ông và Tài. Cả hai bên có uống nhiều rượu, xảy ra mâu thuẫn. Trên cơ sở đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định tổ chức khai quật tử thi ông Tuấn để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong. Kết quả đã xác định ông Tuấn chết do bị đâm 2 nhát dao.

Dẫn theo nguồn tin từ báo Công an TP.Đà Nẵng, tại Cơ quan Công an, Lê Văn Tài khai nhận, hôm xảy ra vụ án, Tài cũng đi nhậu về nhà trong tình trạng say xỉn thì thấy cha mình đang ngồi uống rượu ở nhà. Thấy Tài về, ông Tuấn chửi là suốt ngày nhậu nhẹt, không lo làm ăn. Trong khi ông Tuấn nghiện rượu đã lâu, không hề lao động gì nên nghe cha chửi như vậy Tài rất bức xúc. Khi Tài nằm nghỉ, ông Tuấn vừa uống rượu, vừa chửi thì Tài xuống nhà dưới lấy con dao hăm dọa nếu ông Tuấn còn chửi nữa sẽ đâm chết. Ông Tuấn liền xấn tới thách thức: “Mày đâm đi, đâm tao đi” và nhào tới con dao Tài đang cầm nên đã trúng một nhát bên ngực trái. Sau đó hai người tiếp tục giằng co ông Tuấn tiếp tục thách thức và bị đâm một nhát nữa nên ngã gục ra sàn. Lực lượng chức năng tiến hành khai quật tử thi ông Lê Văn T. để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong. Ảnh: báo Người Lao Động Được biết qua lời kể của những người hàng xóm ông Tuấn cũng là một người nghiện rượu nặng và hầu như ở nhà, không lao động gì, chỉ đi xin tiền, xin gạo hàng xóm đổi rượu để uống. Hiện Công an huyện Phù Cát (Bình Định) cho hay đã chuyển đối tượng Lê Văn Tài và hồ sơ vụ án “Giết người” cho Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Bình Định thụ lý theo thẩm quyền.

Nghệ An: Tài xế tử vong bất thường trong ô tô có dấu hiệu bị siết cổ Qua quá trình điều tra, cơ quan CSĐT xác định nạn nhân không phải chết do đột tử mà nghi ngờ bị sát hại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-con-trai-giet-cha-roi-bao-bi-te-nga-o-binh-dinh-xuat-hien-them-nhieu-tinh-tiet-bat-ngo-thong-qua-loi-ke-cua-hang-xom-470632.html