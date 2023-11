Vụ con trai 3 tuổi bị mẹ ruột 'khai tử' dù còn sống: Người mẹ có thể bị xử lý ra sao?

Người mẹ đã bất ngờ đến UBND phường Tân An (TP Buôn Ma Thuột) khai tử cho con trai 3 tuổi đang còn sống - Ảnh: Dân Trí

Mức phạt này cũng được áp dụng đối với hành vi không làm thủ tục đăng ký khai tử cho người đã chết để trục lợi; Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật khi làm thủ tục đăng ký khai tử để trục lợi.

Cũng theo LS Xuyến, cán bộ cấp giấy chứng tử đã chủ quan, chỉ căn cứ vào đơn khai báo của người mẹ mà thiếu bước kiểm tra xác minh thực tế.

"Nếu những người liên quan là công chức xã, phường thì họ sẽ phải buộc kiểm điểm theo Luật cán bộ, công chức. Đồng thời, căn cứ vào Luật cán bộ, công chức, tùy vào mức độ và hành vi vi phạm, những người này có thể bị xử lí như khiển trách, cảnh cáo, cách chức,… và cao nhất là buộc thôi việc" - luật sư Xuyến cho biết.

LS Nguyễn Trọng Nghĩa, Công ty Luật TNHH LXS bổ sung ý kiến là trong vụ việc trên, cán bộ, công chức đã phạm vào các hành vi nghiêm cấm được quy định tại điều 12, Luật Hộ tịch năm 2014. Vì vậy, cán bộ, công chức ngoài việc bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm còn phải bị xử lý, kỷ luật theo Luật công chức, viên chức.

Như đã đưa tin trước đó, Theo Người Lao Động, ngày 21/5, ông Nguyễn Ngọc Nha - Phó chủ tịch UBND phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang làm rõ việc người mẹ đã tự ý đến phường khai tử cho con trai 3 tuổi vẫn còn sống và chỉ đạo thu hồi giấy khai tử không đúng này.

Trước đó, bà T.T.N.P. đã đến phường Tân An làm thủ tục khai tử cho cháu N.H.L. (SN 2019, con trai bà P.). Bà P. khai cháu L. mất vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 4-5 do bệnh viêm phổi và chết tại nhà chứ không phải ở bệnh viện hay cơ sở y tế. Bà P. có hộ khẩu ở phường Tân An nhưng hiện tạm trú tại phường Tân Lợi và được phường Tân An cấp giấy khai tử cho cháu bé vào ngày 11-5.

Đến tối 19-5, bất ngờ người cha của cháu L. đã đăng thông tin lên mạng xã hội Facebook về việc cháu L. còn sống nhưng bị mẹ khai tử.

Ông Nguyễn Ngọc Nha (người ký giấy khai tử) cho biết cán bộ tham mưu của phường trình bày việc bà P. đến phường khai tử cho con trai và có mang theo các giấy tờ tùy thân liên quan. Tại phường, bà P. khóc lóc, mặt lộ rõ vẻ đau buồn và có ký cam kết những gì khai là đúng sự thật.

Phó Chủ tịch UBND phường Tân An cũng xác định cán bộ tham mưu đã sơ suất không gọi cho trưởng khối xác nhận lại mà đã trình ký. Tuy nhiên, người đi khai tử là mẹ ruột và thời điểm này bà P. tỏ vẻ đau buồn, tang gia bối rối nên cán bộ tham mưu cũng tin tưởng.

Anh N.T.D. (42 tuổi, ngụ huyện Cư Kuin, Đắk Lắk), cha ruột cháu bé - Ảnh: Thanh Niên

Theo Thanh Niên, anh N.T.D. (42 tuổi, ngụ huyện Cư Kuin, Đắk Lắk), cha ruột cháu bé, cho biết việc vợ cũ tố anh đánh đập, bạo hành nên phải đưa con đi tỉnh khác là hoàn toàn không đúng.

Hiện, sự việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.