Vụ bé trai 3 tuổi bị chính mẹ ruột 'khai tử' dù còn sống: Người chồng lên tiếng hé lộ nhiều tình tiết mới, nghi vợ cũ bị xúi giục

Vì quá lo lắng, ngày 14/5, anh D. quay về Đắk Lắk và hẹn gặp vợ cũ. Khi gặp nhau, anh D. hỏi thăm tin tức con và xin gặp nhưng chị P. không đồng ý và đưa ra giấy báo tử. Ngay sau đó, anh đã đến Công an P.Tân Lợi trình báo vì nghi ngờ con mình chưa chết.

Anh D. trao đổi: "Khi làm việc với công an, vợ cũ của tôi có gọi video quay cảnh con đang nằm ngủ nhưng không cho biết con đang ở với ai. Đến nay tôi cũng chưa được gặp con nên rất lo. Tôi không bao giờ đánh vợ cũ. Hơn thế, tôi thường xuyên ở Kon Tum, không làm phiền đến cuộc sống của cô ấy. Tôi nghi ngờ có chuyện khuất tất sau vụ việc vợ cũ làm giấy khai tử đối với con trai. Do đó, tôi mong muốn cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ".

Bên cạnh đó, chia sẻ với báo Người Lao Động, anh D. cho hay: "Tôi không hiểu mục đích, động cơ gì vợ cũ làm giấy báo tử khi con còn sống nhưng với tính cách của vợ cũ tôi thì chắc chắn có người xúi giục. Tôi mong muốn cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ, tìm lại con cho tôi".

Theo báo Giao Thông, cùng ngày, một lãnh đạo UBND phường Tân An (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, phường sẽ đề xuất UBND TP Buôn Ma Thuột ra quyết định xử phạt đối với bà T.T.N.P. vì vi phạm quy định về đăng ký khai tử. Theo đó, bà P. sẽ bị phạt tiền mức từ 10-20 triệu đồng do làm thủ tục khai tử cho người còn sống. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng đang phối hợp làm rõ động cơ, mục đích của người phụ nữ này khi khai tử cho con trai đang còn sống.

Giấy khai tử của cháu bé, dù cháu đang sống - Ảnh: báo Giao Thông

Đồng thời, UBND phường Tân An đã báo cáo lên phòng Tư pháp UBND TP Buôn Ma Thuột ra quyết định hủy trích lục khai tử đối với cháu bé N.H.L (SN 2019, con trai của bà P.).

Trước đó, theo Dân Trí, sáng ngày 21/5 một lãnh đạo phường Tân An (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xác nhận đang làm rõ việc người mẹ đã tự ý đến phường khai tử cho con trai 3 tuổi vẫn còn sống và chỉ đạo thu hồi giấy khai tử không đúng này.

Theo đó, bà T.T.N.P. đã đến phường Tân An làm thủ tục khai tử cho cháu N.H.L (SN 2019, con trai bà P.). Bà P. khai cháu L. mất vào lúc 18h30 ngày 4/5 và được phường Tân An cấp giấy khai tử cho cháu bé vào ngày 11/5.

Đến tối 19/5, bất ngờ người bố của cháu L. đã đăng thông tin lên mạng xã hội facebook về việc cháu L. còn sống nhưng bị mẹ khai tử và cơ quan chức năng lập tức vào cuộc xác minh.

Ông Nguyễn Ngọc Nha - Phó Chủ tịch UBND phường Tân An, người trực tiếp ký giấy khai tử - cho biết, cán bộ tham mưu của phường trình bày việc bà P. đến phường khai tử cho con trai và có mang theo các giấy tờ tùy thân liên quan. Tại phường, bà P. khóc lóc, mặt lộ rõ vẻ đau buồn và có ký cam kết những gì khai là đúng sự thật.

"Xác minh bà P. đi khai tử là cho chính con trai ruột và đang thời điểm đau buồn, tang gia bối rối nên cán bộ tham mưu đã sơ suất không cho trưởng khối xác nhận lại mà đã trình ký. Nếu nghi ngờ thì sẽ xác minh kỹ, còn đây chính là mẹ ruột khai tử con mình, ai ngờ đâu người mẹ lại đi làm những chuyện như vậy" - ông Nha nói.

Phó Chủ tịch UBND phường Tân An thông tin, trong tờ cam kết bà P. khai con trai tử vong do bệnh viêm phổi và chết tại nhà chứ không phải ở bệnh viện hay cơ sở y tế. Bà P. có hộ khẩu ở phường Tân An nhưng hiện tạm trú tại phường Tân Lợi.

Hiện, sự việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.