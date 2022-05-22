Cùng nhóm bạn đến khe Đá Mài để chụp ảnh, nữ sinh lớp 8 đuối nước thương tâm khi rơi xuống hố sâu

Xã hội 22/05/2022 13:25

Chiều ngày 21/5, một nhóm học sinh lớp 8 tại Hà Tĩnh rủ nhau đi khe suối chụp ảnh nhưng chẳng may 2 em bị trượt chân dẫn đến rơi xuống hố sâu khiến 1 người tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong vào ngày 22/5, lãnh đạo phường Kỳ Trinh (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, một nữ sinh không may đuối nước khi cùng nhóm học sinh lớp 8 rủ nhau đến khu vực khe Đá Mài để chụp ảnh.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 21/5, tại khu vực khe Đá Mài (thuộc tổ dân phố Đông Trinh, phường Kỳ Trinh).

Theo đó, vào chiều 21/5, nhóm khoảng 6 học sinh lớp 8, trường THCS Kỳ Thịnh (phường Kỳ Thịnh) đến khu vực khe Đá Mài ở phường Kỳ Trinh để chụp ảnh.

Cùng nhóm bạn đến khe Đá Mài để chụp ảnh, nữ sinh lớp 8 đuối nước thương tâm khi rơi xuống hố sâu - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: báo Tiền Phong

Trong lúc đang vui chơi, không may có đến hai em là  N.T.H.T. và V.T.H. (cùng 14 tuổi, trú phường Kỳ Thịnh) bị trượt chân rơi xuống hố sâu và chìm dần. 

Dẫn theo thông tin từ Zing News, ngay sau khi thấy bạn mình lâm vào tình thế nguy cấp những học sinh đi cùng hô hoán người ứng cứu song lúc đưa lên bờ không may em T. đã tử vong. Nạn nhân còn lại được cứu sống, đang điều trị tại cơ sở y tế trên địa bàn.

“Khu vực khe suối có vách đá trơn trượt, dưới suối có hố nước sâu nên rất nguy hiểm. Hiện, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình mai táng”, vị lãnh đạo địa phương thông tin.

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