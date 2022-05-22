Vào tối ngày 21/5, một số người dân hốt hoảng khi phát hiện một tài xế tử vong trên ghế lái xe ôtô đỗ bên lề đường
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Theo nguồn tin từ báo Tiền Phong, sáng 22/5, bà Hoàng Thị Cầm, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thành (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết, công an đang điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông tử vong trong xe ô tô bên vệ đường thuộc địa bàn xã.
Trước đó, khoảng 19h đêm 21/5, người dân bất ngờ phát hiện người đàn ông tử vong trong xe ô tô 4 chỗ mang BKS: 37A-908.XX đang dựng bên vệ đường, đoạn đi vào Nhà máy may Đức Phát, xóm Tân Tiến, xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn, tư thế đang ngồi bên ghế lái ngả người về sau.
Dẫn theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, ngay sau khi phát hiện thi thể của nam tài xế, người dân đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội để xác định danh tính của nạn nhân. Đồng thời, báo chính quyền địa phương và Công an xã Nghĩa Thành ra bảo vệ hiện trường, phát thông tin tìm người thân của tài xế tử vong trong xe ôtô.
Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là anh N.T.B., trú huyện Quỳ Hợp, Nghệ An. Hiện, nguyên nhân tử vong của nạn nhân đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.