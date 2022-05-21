Chuyện hi hữu ở Đắk Lắk: Mẹ đi khai tử cho con trai 3 tuổi dù đang còn sống

Xã hội 21/05/2022 15:22

Mới đây, UBND phường Tân An (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đang làm rõ việc người mẹ đã tự ý đến phường khai tử cho con trai 3 tuổi vẫn còn sống.

Theo chia sẻ thông tin từ VTC News, vào ngày 21/5, một lãnh đạo UBND phường Tân An (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, phường đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn thu hồi giấy khai tử của một trường hợp không đúng sự thật. Với việc ký giấy khai tử không đúng, lãnh đạo phường Tân An cho biết đã yêu cầu những cá nhân, tổ chức có liên quan làm báo cáo giải trình để phường xem xét, xử lý trách nhiệm trong vụ việc.

Vị lãnh đạo UBND phường Tân An cho biết: “Người mẹ đi khai tử cho con, trong khi con mình còn sống”.

Chuyện hi hữu ở Đắk Lắk: Mẹ đi khai tử cho con trai 3 tuổi dù đang còn sống - Ảnh 1
Giấy khai tử của cháu N.H.L - Ảnh: VTC News

Trước đó, dẫn tin từ báo Người Lao Động, bà T.T.N.P. đã đến phường Tân An làm thủ tục khai tử cho cháu N.H.L. (sinh năm 2019, con trai bà P.). Bà P. khai cháu L. mất vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 4/5 do bệnh viêm phổi và chết tại nhà chứ không phải ở bệnh viện hay cơ sở y tế. Bà P. có hộ khẩu ở phường Tân An nhưng hiện tạm trú tại phường Tân Lợi và được phường Tân An cấp giấy khai tử cho cháu bé vào ngày 11/5.

Đến tối 19/5, bất ngờ người cha của cháu L. đã đăng thông tin lên mạng xã hội Facebook về việc cháu L. còn sống nhưng bị mẹ khai tử.

Ông Nguyễn Ngọc Nha - Phó Chủ tịch UBND phường Tân An (người trực tiếp ký giấy khai tử) cho biết, cán bộ tham mưu của phường trình bày việc bà P. đến phường khai tử cho con trai và mang theo các giấy tờ tùy thân liên quan. Tại phường, bà P. khóc lóc, mặt lộ rõ vẻ đau buồn và ký cam kết những gì khai là đúng sự thật. Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND phường Tân An thông tin thêm, trong tờ cam kết bà P. khai con trai tử vong do bệnh viêm phổi và chết tại nhà chứ không phải ở bệnh viện hay cơ sở y tế. Bà P. có hộ khẩu ở phường Tân An nhưng hiện tạm trú tại phường Tân Lợi.

Sau khi sự việc bại lộ, cơ quan công an đã mời bà P. đến làm việc. Tại đây, bà này thừa nhận đã ly hôn với chồng cũ và cả hai vẫn thường mâu thuẫn, xích mích. Bà P. cho rằng mình bị chồng đánh đập nên đã khai tử con trai và gửi giấy khai tử cho chồng cũ tin để ngăn không cho người này gặp con nữa.

Nhẫn tâm bạo hành con gái 3 tuổi dẫn đến tử vong, lý do được người mẹ đưa ra khiến nhiều người phẫn nộ

Nhẫn tâm bạo hành con gái 3 tuổi dẫn đến tử vong, lý do được người mẹ đưa ra khiến nhiều người phẫn nộ

Liên quan đến vụ mẹ bạo hành con gái 3 tuổi dẫn đến tử vong, mới đây tại cơ quan điều tra người mẹ cho biết vì quá tức giận nên đã không thể kiềm chế được hành vi bạo lực của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹ khai tử cho con tra bé trai 3 tuổi bị mẹ khai tử Đắk Lắk

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?