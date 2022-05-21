Chuyện hi hữu ở Đắk Lắk: Mẹ đi khai tử cho con trai 3 tuổi dù đang còn sống

Mới đây, UBND phường Tân An (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đang làm rõ việc người mẹ đã tự ý đến phường khai tử cho con trai 3 tuổi vẫn còn sống.

Theo chia sẻ thông tin từ VTC News, vào ngày 21/5, một lãnh đạo UBND phường Tân An (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, phường đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn thu hồi giấy khai tử của một trường hợp không đúng sự thật. Với việc ký giấy khai tử không đúng, lãnh đạo phường Tân An cho biết đã yêu cầu những cá nhân, tổ chức có liên quan làm báo cáo giải trình để phường xem xét, xử lý trách nhiệm trong vụ việc.

Vị lãnh đạo UBND phường Tân An cho biết: “Người mẹ đi khai tử cho con, trong khi con mình còn sống”.

Giấy khai tử của cháu N.H.L - Ảnh: VTC News

Trước đó, dẫn tin từ báo Người Lao Động, bà T.T.N.P. đã đến phường Tân An làm thủ tục khai tử cho cháu N.H.L. (sinh năm 2019, con trai bà P.). Bà P. khai cháu L. mất vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 4/5 do bệnh viêm phổi và chết tại nhà chứ không phải ở bệnh viện hay cơ sở y tế. Bà P. có hộ khẩu ở phường Tân An nhưng hiện tạm trú tại phường Tân Lợi và được phường Tân An cấp giấy khai tử cho cháu bé vào ngày 11/5.

Đến tối 19/5, bất ngờ người cha của cháu L. đã đăng thông tin lên mạng xã hội Facebook về việc cháu L. còn sống nhưng bị mẹ khai tử.

Ông Nguyễn Ngọc Nha - Phó Chủ tịch UBND phường Tân An (người trực tiếp ký giấy khai tử) cho biết, cán bộ tham mưu của phường trình bày việc bà P. đến phường khai tử cho con trai và mang theo các giấy tờ tùy thân liên quan. Tại phường, bà P. khóc lóc, mặt lộ rõ vẻ đau buồn và ký cam kết những gì khai là đúng sự thật. Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND phường Tân An thông tin thêm, trong tờ cam kết bà P. khai con trai tử vong do bệnh viêm phổi và chết tại nhà chứ không phải ở bệnh viện hay cơ sở y tế. Bà P. có hộ khẩu ở phường Tân An nhưng hiện tạm trú tại phường Tân Lợi.

Sau khi sự việc bại lộ, cơ quan công an đã mời bà P. đến làm việc. Tại đây, bà này thừa nhận đã ly hôn với chồng cũ và cả hai vẫn thường mâu thuẫn, xích mích. Bà P. cho rằng mình bị chồng đánh đập nên đã khai tử con trai và gửi giấy khai tử cho chồng cũ tin để ngăn không cho người này gặp con nữa.

Nhẫn tâm bạo hành con gái 3 tuổi dẫn đến tử vong, lý do được người mẹ đưa ra khiến nhiều người phẫn nộ Liên quan đến vụ mẹ bạo hành con gái 3 tuổi dẫn đến tử vong, mới đây tại cơ quan điều tra người mẹ cho biết vì quá tức giận nên đã không thể kiềm chế được hành vi bạo lực của mình.

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