Lý do được cấp phúc thẩm đưa ra bởi trong quá trình xét xử sơ thẩm, vụ án còn nhiều vấn đề chưa được chứng minh, làm rõ.

Thông tin từ Zing News cho biết, chiều 19/5, sau hai ngày xét xử, HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Điện Biên trong vụ án Mua bán trái phép chất ma túy liên quan tới bị cáo Trần Thị Hiền (47 tuổi, mẹ của nữ sinh Cao Mỹ Duyên, quê Điện Biên).

Trước đó, trong phần tranh luận, đại diện VKS cũng đề nghị tuyên hủy một phần của bản án liên quan tới bị cáo Trần Thị Hiền. Trong khi đó, các luật sư bào chữa cho rằng bản án sơ thẩm không đủ căn cứ vững chắc, còn nhiều mâu thuẫn nên đề nghị hủy toàn bộ bản án.

Bản án đối với các bị cáo còn lại trong vụ án là Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng, Vì Văn Toán và Vì Thị Thu được giữ nguyên.

Bà Trần Thị Hiền trong phiên tòa hồi tháng 6/2020 - Ảnh: VnExpress

Trên VnExpress đồng thời đưa tin, vụ án bị phát giác từ đơn tố cáo của Công hồi giữa tháng 3/2019 khi anh ta đang bị tạm giam trong vụ án sát hại con gái bà Hiền. Công khai giữa năm 2017 một người phụ nữ tự giới thiệu tên Hiền, nhà ở xã Thanh Hưng (huyện Điện Biên) đặt mua bốn bánh ma tuý với giá 160 triệu đồng một bánh. Công sau đó đặt hàng của Vì Thị Thu nhưng cô ta chỉ có hai bánh.

Cuối tháng 5/2017, Công và bà Hiền giao dịch mua bán hai bánh heroin tại khu vực nghĩa trang xã Thanh Hưng. Bà Hiền mới trả 290 triệu đồng, nợ 30 triệu. Công thú nhận còn nhiều lần giao dịch mua bán với những người nghiện ma túy tại địa phương.

Tại phiên sơ thẩm mở tháng 11/2019 tại TAND tỉnh Điện Biên, Toán, Công, Hùng khai nhận toàn bộ hành vi mua bán ma túy. Bà Hiền và Thu không nhận tội.

Trong những lý lẽ đưa ra, bà Hiền nói bản thân biết rõ tác hại của chất ma túy, “không muốn gieo rắc cái chết trắng cho ai cả”. Bị cáo cho rằng Công và Hùng âm mưu sát hại con gái rồi đổ tội cho mình nên lời khai của họ không đầy đủ, không thống nhất về số tiền…

Tuy nhiên, bản án sơ thẩm xác định, tháng 5/2017 vì "vụ lợi", bị cáo Hiền gặp Công, nói muốn mua 4 bánh ma tuý với giá 160 triệu đồng một bánh. Công đồng ý và gặp Thu để đặt hàng với giá 150 triệu đồng một bánh.

Thu đến biên giới Việt Nam - Lào tìm ma tuý song chỉ mua được hai bánh với giá tổng cộng 180 triệu đồng. Thu mang hàng về cất giấu ở nhà, dặn chồng là Toán trông giữ. Cuối tháng 5/2017, Thu bán hai bánh ma tuý cho Công với giá 300 triệu đồng.

TAND tỉnh Điện Biên phạt bị cáo Hiền và Công mỗi người 20 năm tù; Hùng và Thu lĩnh án tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma tuý. Toán án chung thân về hai tội Mua bán trái phép chất ma tuý và Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.