Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên: Xét xử NÓNG mẹ ruột sau 3 lần hoãn phiên tòa phúc thẩm

Xã hội 18/05/2022 09:48

Sau 3 lần hoãn phiên tòa phúc thẩm, HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa bị cáo Trần Thị Hiền và Vì Thị Thu ra xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Sáng ngày 18/5/2022, Báo Công Luận đưa tin, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử công khai bị cáo Trần Thị Hiền (sinh năm 1975, mẹ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên bị sát hại ở Điện Biên) và Vì Thị Thu (sinh năm 1982) về tội danh "Mua bán trái phép chất má túy". 

Trước đó, Trần Thị Hiền đã bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau phiên tòa sơ thẩm, Trần Thị Hiền kháng cáo không nhận tội, đồng thời không thừa nhận có quen biết 1 bị cáo đã sát hại con gái mình.

Thông tin từ Zing News cho biết thêm, ba bị cáo còn lại là Vì Văn Toán (chủ mưu vụ sát hại Cao Mỹ Duyên), Bùi Văn Công (46 tuổi, quê Điện Biên) và Lường Văn Hùng không kháng cáo nhưng được triệu tập để tham gia tố tụng. Ngoài ra, HĐXX triệu tập chị Cao Thảo Loan (con gái bà Hiền) và 3 người khác với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan.

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Bị cáo Trần Thị Hiền và Vì Thị Thu (bên phải) tại phiên tòa phúc thẩm ngày 14/7/2021. Ảnh: báo Công Luận

Trước đó, ngày 14/7/2021, TAND cấp cao tại Hà Nội phải quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm lần thứ 3 xét xử bị cáo Trần Thị Hiền và Vì Thị Thu về tội danh mua bán trái phép chất ma túy để xác minh, thu thập bổ sung chứng cứ tài liệu.

Trên Zing News đưa tin về vụ việc, theo bản án sơ thẩm, tháng 5/2017, bà Hiền biết việc mua bán ma túy có lợi nhuận cao nên đã mua 2 bánh heroin của Bùi Văn Công và vợ chồng Vì Văn Toán, Vì Thị Thu.

Thu là người đến biên giới mua hàng cấm. Sau đó, Công và Lường Văn Hùng giao ma túy cho bà Hiền. Quá trình tố tụng, bị cáo Trần Thị Hiền không thừa nhận cáo buộc và khai không quen biết Bùi Văn Công.

Còn Vì Thị Thu cho rằng cơ quan điều tra bức cung để ép bị cáo phải nhận mua bán 2 bánh heroin với Công. Thu chỉ thừa nhận đã bán 4 viên hồng phiến cho Công. Tuy nhiên, căn cứ lời khai các bị cáo đã nhận tội và tài liệu thu thập, tòa sơ thẩm nhận định Thu mua 2 bánh heroin về bán cho Công.

Bà Hiền trực tiếp giao dịch 2 bánh heroin với Công. Toán là người trông giữ số hàng cấm cho vợ. Còn Hùng đã đi cùng Công nhưng không trực tiếp giao dịch ma túy.

Ngày 27/11/2019, TAND tỉnh Điện Biên tuyên phạt Trần Thị Hiền và Bùi Văn Công 20 năm tù. Còn Thu, Toán và Hùng lĩnh án chung thân.

Trên báo Công Luận đồng thời cho hay, ngoài vụ án ma túy trên, tháng 6/2020, TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Lương Văn Hùng và 3 bị cáo Phạm Văn Nhiệm, Vương Văn Hùng, Lường Văn Lả cùng mức án tử hình trong vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Quá trình xét xử, các bị cáo khai mục đích bắt cóc và sát hại nạn nhân là để ép bà Hiền trả số tiền 300 triệu mà nhóm bị cáo cho rằng mẹ của Duyên nợ chúng sau phi vụ giao dịch 2 bánh heroin nói trên.

Thông tin MỚI vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại: Mẹ ruột sắp hầu tòa sau thời gian một mực kêu oan

Thông tin MỚI vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại: Mẹ ruột sắp hầu tòa sau thời gian một mực kêu oan

Bị cáo Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại trong đợt Tết nguyên đán năm 2019, từng gây rúng động dư luận) chuẩn bị đưa ra xét xử cùng Vì Thị Thu về tội mua bán trái phép chất ma túy.

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