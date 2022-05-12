Phiên tòa dự kiến diễn ra tại trụ sở TAND tỉnh Điện Biên trong 2 ngày, do thẩm phán Phạm Văn Tuyển làm chủ tọa. 6 luật sư thuộc các Đoàn Luật sư Hà Nội và Sơn La tham gia bào chữa cho 2 bị cáo.

Nguồn tin từ Zing.vn cho biết, ngày 18/5 tới đây, TAND Cấp cao tại Hà Nội dự kiến mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Trần Thị Hiền ( mẹ nữ sinh giao gà - Cao Mỹ Duyên) và Vì Thị Thu về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, theo nguồn tin từ Sức khỏe Cộng đồng, HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội đã ba lần hoãn phiên tòa phúc thẩm vì các lý do khác nhau.

Ba bị cáo còn lại là Vì Văn Toán (chủ mưu vụ sát hại Cao Mỹ Duyên), Bùi Văn Công (46 tuổi, quê Điện Biên) và Lường Văn Hùng không kháng cáo nhưng được triệu tập để tham gia tố tụng. Ngoài ra, HĐXX triệu tập chị Cao Thảo Loan (con gái bà Hiền) và 3 người khác với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan.

Bị cáo Trần Thu Hiền, mẹ nữ sinh giao gà bị kết án 20 năm tù ở phiên sơ thẩm. Ảnh: Zing

Theo bản án sơ thẩm, Trần Thị Hiền; Bùi Văn Công bị TAND tỉnh Điện Biên tuyên phạt 20 năm tù về tội Buôn bán trái phép chất ma túy. Cùng tội danh nêu trên, tòa tuyên án chung thân các bị cáo Vì Thị Thu; Lường Văn Hùng.

Riêng bị cáo Vì Văn Toán ngoài tội Buôn bán trái phép chất ma túy còn thêm tội Chứa chấp người sử dụng ma túy, bị án chung thân cho cả hai tội danh.

Quá trình xét xử, Trần Thị Hiền một mực kêu oan việc bị cơ quan tố tụng quy kết tội buôn hai bánh ma túy, còn Vì Thị Thu bất ngờ phản cung cho rằng bản thân bị cán bộ công an ép cung.

Bị cáo Trần Thị Hiền sắp hầu tòa phúc thẩm với cáo buộc mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: Gia đình và Xã hội

Theo án sơ thẩm, năm 2017, Vì Thị Thu mua 2 bánh heroin giá 90 triệu đồng/bánh về bán cho Bùi Văn Công với giá 150 triệu đồng/bánh. Công và Lương Văn Hùng bán số ma túy này cho Trần Thị Hiền với giá 160 triệu đồng/bánh nhưng bị nợ 30 triệu đồng. Ngoài ra, các đối tượng còn tổ chức sử dụng ma túy ở nhà Vì Văn Toán.

Liên quan vụ án nữ sinh giao gà Điện Biên, cơ quan tố tụng xác định do bị cáo Hiền không trả tiền nên nhóm Vì Văn Toán, Bùi Văn Công… đã lên kế hoạch bắt giữ nữ sinh để ép mẹ trả tiền.

Chiều 4/2/2019 (30 Tết), Công đưa Vương Văn Hùng đến chợ nhận diện nạn nhân, vờ mua gà để lừa nữ sinh chở tới một căn nhà vắng.

Đến nơi, nữ sinh bị đánh bất tỉnh rồi được chở về nhà Công. Sau đó, liên tục từ các ngày 4/2 đến 7/2/2019, nhóm Công khống chế, hãm hiếp nhiều lần rồi sát hại nữ sinh.

Vợ Công là Bùi Thị Kim Thu biết việc này nhưng không tố cáo. Trong phiên phúc thẩm tới đây, tòa án đã triệu tập các đối tượng Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng, Vương Văn Hùng, Lường Văn Lả, Phạm Văn Nhiệm với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Đây đều là những kẻ tham gia bắt giữ, hành hạ rồi sát hại chị Cao Mỹ Duyên.

Cấp sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên phạt Công, Hùng, Toán mức án tử hình. 6 bị cáo còn lại, trong đó có 3 án tử hình, 3 người khác nhận từ 3-10 năm.