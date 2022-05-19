Xót xa: Mẹ trầm cảm, thẳng tay quăng con 1 tuổi xuống sông trong sự ngỡ ngàng của nhiều người

Xã hội 19/05/2022 19:34

Khi đến bến đò Hai Đoàn (ấp Khúc Tréo B, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai), chị M. bế con đi thẳng xuống bến đò rồi quăng xuống sông trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip dài gần 40 giây từ camera an ninh của một bến đò ghi lại cảnh người mẹ ẵm con nhỏ đi thẳng xuống bến rồi quăng xuống sông trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Ngay sau đó có một người đàn ông bỏ xe nhảy xuống sông vớt cháu bé. Vụ việc xảy ra ở địa bàn thị xã Giá Rai. Sau khi đoạn clip được đăng tải, đã thu hút được hàng lượt thích, bình luận và hàng trăm lượt chia sẻ.

Theo báo Công an nhân dân đưa tin, chiều 19/5, Công an thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) xác nhận trên địa bàn có sự việc một phụ nữ bế con đi thẳng xuống bến đò rồi quăng xuống sông. Theo điều tra ban đầu, lúc 17h28 ngày 17/5, chị P.T.M. (SN 1991, ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) được cha ruột chở về bên nhà chồng ở xã An Trạch (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu).

Xót xa: Mẹ trầm cảm, thẳng tay quăng con 1 tuổi xuống sông trong sự ngỡ ngàng của nhiều người - Ảnh 1
Hình ảnh camera an ninh ghi nhận việc chị M. ném con xuống sông - Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin của Vietnamnet, khi đến bến phà Hai Đoàn (ấp Khúc Tréo B, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai), chị M. bế con nhỏ là cháu T.S.H. (1 tuổi) đi thẳng xuống bến phà rồi quăng xuống sông.

Đúng lúc này, ông ngoại của cháu bé nhanh chóng bỏ xe, nhảy xuống sông vớt cháu bé lên bờ kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định chị M. bị bệnh trầm cảm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phẫn nộ người đàn ông lấy chân giẫm lên cháu bé, tay quăng quật miệng gào thét: Mày chạy đi đâu?

Phẫn nộ người đàn ông lấy chân giẫm lên cháu bé, tay quăng quật miệng gào thét: Mày chạy đi đâu?

Sau khi đánh cháu bé túi bụi, người đàn ông này còn hét và mặt đứa trẻ: Mày chạy đi đâu? khiến ai nấy rùng mình.

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