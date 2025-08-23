Chồng chăm cây táo còn hơn chăm vợ mới sinh, tôi bí mật kiểm tra rồi 'ngớ người' với bọc nilon chôn sâu dưới đất

Tâm sự 23/08/2025 15:00

Lúc em chuẩn bị sinh con, chồng hào hứng đòi vào phòng để xem vợ sinh nở thế nào. Anh còn bảo đã xem hết các video trên mạng rồi, chuyện sinh đẻ cũng đơn giản, không có gì phải sợ.

Em không biết phải làm thế nào mới trị được lão chồng nữa các chị ạ. Dù gì thì năm nay anh ấy cũng gần 30 rồi, vậy mà tính khí lúc nào cũng như trẻ con.

Vợ chồng em cưới nhau được hơn một năm rồi, bọn em vừa chào đón cậu con trai đầu lòng. Nhắc đến chồng, em lại thấy nẫu ruột. Người ta thì chững chạc, lo cho vợ con. Còn chồng em thì chỉ biết nghĩ tới bản thân mình. Còn nhớ hồi em mới mang thai, đọc trên mạng thấy người ta nói ăn cháo cá sẽ bổ cho em bé. Em nhờ chồng nấu, nào ngờ cháo chưa bưng lên đã phải ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh. Bởi chồng em chỉ nấu cháo trắng rồi lại luộc cá bỏ vào.

Lúc em chuẩn bị sinh con, chồng hào hứng đòi vào phòng để xem vợ sinh nở thế nào. Anh còn bảo đã xem hết các video trên mạng rồi, chuyện sinh đẻ cũng đơn giản, không có gì phải sợ. Thế mà vợ chưa nở hết 10 phân, chồng em đã trố mắt vào nhìn. Kết quả là lăn ra ngất các chị ạ. Bác sĩ vừa đỡ đẻ cho em, vừa phải kêu người vào đưa chồng em đi cấp cứu. Đến lúc tỉnh dậy, nhìn thấy em, mặt chồng vẫn còn hốt hoảng.

Chồng chăm cây táo còn hơn chăm vợ mới sinh, tôi bí mật kiểm tra rồi 'ngớ người' với bọc nilon chôn sâu dưới đất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi có con, chồng em cũng phụ chăm con nhưng lóng ngóng lắm. Dạo này anh còn có biểu hiện rất lạ, đó là mua một cây táo ở đâu về trồng, rồi tối nào cũng ra tưới nước, ở ngoài ban công nửa tiếng đồng hồ mới chịu đi vào. Em là phụ nữ nên cũng sinh nghi.

Hôm qua chồng vừa đi làm, em liền ru con ngủ rồi ra kiểm tra cây táo. Không ngờ phát hiện một bọc nilon ở trong, em đến đi đếm lại thì thấy có 5 triệu ở đó các chị ạ. Tối về, phát hiện cây táo không còn bọc tiền, chồng em gào lên hỏi.

Lúc ấy mới lộ ra bí mật, đó là số tiền chồng em để dành mua máy chơi game. Càng nghe chồng nói, em càng thấy giận. Có vợ con rồi mà anh vẫn còn ham những trò của thanh niên. Các chị tư vấn giúp em với, có cách nào để chồng trưởng thành hơn không ạ?

Tôi xin cưới chạy bầu nhưng không được ủng hộ, ngày sinh con mẹ chồng nói 1 câu khiến tôi khóc nghẹn

Tôi xin cưới chạy bầu nhưng không được ủng hộ, ngày sinh con mẹ chồng nói 1 câu khiến tôi khóc nghẹn

Nhà riêng của chúng tôi nhưng ngày nào bà cũng sang để ý, bắt sắp xếp mọi thứ trong nhà theo mong muốn của bà. Đến nỗi, nếu tôi có một chút sắp xếp không đúng ý bà là ngay lập tức, bà thể hiện sự tức tối bằng cách đập bàn đập ghế, chửi bới om sòm...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Nóng: Bão số 5 liên tục tăng cấp, cảnh báo 3 tỉnh có mưa to, thời tiết nguy hiểm trong 6 giờ tới

Nóng: Bão số 5 liên tục tăng cấp, cảnh báo 3 tỉnh có mưa to, thời tiết nguy hiểm trong 6 giờ tới

Đời sống 17 phút trước
Cả nhà sốc khi ông nội để lại hết tài sản cho cháu gái, sự thật động trời hé lộ trong tờ giấy xét nghiệm ADN

Cả nhà sốc khi ông nội để lại hết tài sản cho cháu gái, sự thật động trời hé lộ trong tờ giấy xét nghiệm ADN

Tâm sự 26 phút trước
Nửa đêm hàng xóm chạy qua đập cửa, vợ chồng tôi vội vàng ra mở thì chết lặng khi thấy bộ dạng của cô ấy

Nửa đêm hàng xóm chạy qua đập cửa, vợ chồng tôi vội vàng ra mở thì chết lặng khi thấy bộ dạng của cô ấy

Tâm sự 46 phút trước
2 giờ sáng nghe tiếng nước chảy, tôi thức dậy đi xem thì bưng mặt khóc khi thấy chồng lúi húi làm việc này trong nhà tắm

2 giờ sáng nghe tiếng nước chảy, tôi thức dậy đi xem thì bưng mặt khóc khi thấy chồng lúi húi làm việc này trong nhà tắm

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Khoảnh khắc kinh hoàng, máy bay bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội và rơi xuống chỉ ít phút sau khi cất cánh

Khoảnh khắc kinh hoàng, máy bay bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội và rơi xuống chỉ ít phút sau khi cất cánh

Video 1 giờ 21 phút trước
Chồng vừa qua đời được 4 tháng nhưng tháng nào cũng nhận được 10 triệu từ anh, biết sự thật tôi cay đắng vô cùng

Chồng vừa qua đời được 4 tháng nhưng tháng nào cũng nhận được 10 triệu từ anh, biết sự thật tôi cay đắng vô cùng

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Không hài lòng với mức phí quá cao, người phụ nữ đã dùng vai đẩy rào chắn lên để xe ô tô đi qua và cái kết

Không hài lòng với mức phí quá cao, người phụ nữ đã dùng vai đẩy rào chắn lên để xe ô tô đi qua và cái kết

Video 1 giờ 28 phút trước
Bị phàn nàn vì vượt đèn đỏ, tài xế xe ôm cố tình tông người phụ nữ suýt gây ra tai nạn nghiêm trọng

Bị phàn nàn vì vượt đèn đỏ, tài xế xe ôm cố tình tông người phụ nữ suýt gây ra tai nạn nghiêm trọng

Video 1 giờ 33 phút trước
Vừa về nhà bạn trai ra mắt, tôi bị cả họ chê ‘vừa già vừa xấu', tôi bình thản lấy điện thoại gọi ngay tài xế lái xe xịn 7 tỷ của mình tới

Vừa về nhà bạn trai ra mắt, tôi bị cả họ chê ‘vừa già vừa xấu', tôi bình thản lấy điện thoại gọi ngay tài xế lái xe xịn 7 tỷ của mình tới

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Đưa bồ đi sinh, chồng phản bội xanh mặt khi bác sĩ đỡ đẻ là em vợ tiết lộ điểm đặc biệt về đôi mắt của đứa bé

Đưa bồ đi sinh, chồng phản bội xanh mặt khi bác sĩ đỡ đẻ là em vợ tiết lộ điểm đặc biệt về đôi mắt của đứa bé

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai phẫn nộ của 'quái xế' đi vào đường cấm phục vụ A80, tông cảnh sát cơ động

Lời khai phẫn nộ của 'quái xế' đi vào đường cấm phục vụ A80, tông cảnh sát cơ động

Người vợ sát hại chồng ở Phú Thọ bị khởi tố: Lời khai nhẫn tâm cùng giọt nước mắt muộn màng của người vợ

Người vợ sát hại chồng ở Phú Thọ bị khởi tố: Lời khai nhẫn tâm cùng giọt nước mắt muộn màng của người vợ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 23/8/2025, 3 con giáp Thần Tài báo mộng hoàng kim, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc vượng phát, trúng số đổi đời thành tỷ phú

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 23/8/2025, 3 con giáp Thần Tài báo mộng hoàng kim, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc vượng phát, trúng số đổi đời thành tỷ phú

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đau lòng nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng biết em làm một điều khủng khiếp

Đau lòng nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng biết em làm một điều khủng khiếp

Cả nhà sốc khi ông nội để lại hết tài sản cho cháu gái, sự thật động trời hé lộ trong tờ giấy xét nghiệm ADN

Cả nhà sốc khi ông nội để lại hết tài sản cho cháu gái, sự thật động trời hé lộ trong tờ giấy xét nghiệm ADN

Nửa đêm hàng xóm chạy qua đập cửa, vợ chồng tôi vội vàng ra mở thì chết lặng khi thấy bộ dạng của cô ấy

Nửa đêm hàng xóm chạy qua đập cửa, vợ chồng tôi vội vàng ra mở thì chết lặng khi thấy bộ dạng của cô ấy

2 giờ sáng nghe tiếng nước chảy, tôi thức dậy đi xem thì bưng mặt khóc khi thấy chồng lúi húi làm việc này trong nhà tắm

2 giờ sáng nghe tiếng nước chảy, tôi thức dậy đi xem thì bưng mặt khóc khi thấy chồng lúi húi làm việc này trong nhà tắm

Chồng vừa qua đời được 4 tháng nhưng tháng nào cũng nhận được 10 triệu từ anh, biết sự thật tôi cay đắng vô cùng

Chồng vừa qua đời được 4 tháng nhưng tháng nào cũng nhận được 10 triệu từ anh, biết sự thật tôi cay đắng vô cùng

Vừa về nhà bạn trai ra mắt, tôi bị cả họ chê ‘vừa già vừa xấu', tôi bình thản lấy điện thoại gọi ngay tài xế lái xe xịn 7 tỷ của mình tới

Vừa về nhà bạn trai ra mắt, tôi bị cả họ chê ‘vừa già vừa xấu', tôi bình thản lấy điện thoại gọi ngay tài xế lái xe xịn 7 tỷ của mình tới