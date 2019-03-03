Clip bé trai Hà Nội bị bảo mẫu U60 tát sấp mặt, quăng quật như món đồ chơi vì khóc nhè

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip bảo mẫu lớn tuổi tát, quăng quật bé trai sinh đôi ở Hà Nội khiến dân mạng phẫn nộ. Hiện đoạn clip vẫn đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Theo hình ảnh trong clip, bé trai khóc nhè bị bảo mẫu lớn tuổi dọa nạt. Tuy nhiên đứa bé không nín khóc khiến người phụ nữ ra tay tát vào mặt. Không dừng lại ở đó, người này còn đánh vào mông bé trai, ném xuống nệm như quăng quật một món đồ chơi. Tiếp đó, người phụ nữ ra khỏi phòng, cầm chổi lông gà dọa nạt hai đứa trẻ. May là người mẹ đã kịp vào phòng và chứng kiến toàn bộ sự việc. Vụ việc được cho là xảy ra ở Hà Nội vào chiều ngày 1/3/2019.

Bảo mẫu tát bé trai không thương tiếc - Ảnh cắt từ clip

Người phụ quăng quật bé trai như món đồ chơi - Ảnh cắt từ clip

Chị N.H. (mẹ của hai bé trai sinh đôi trong clip) không giấu nổi bức xúc: "Đến giờ vẫn chưa hết sốc và đau đớn. Đối xử quá tử tế với nó mà nó khốn nạn với mình. Con ốm, ho liên tục đau đớn, quấy khóc là điều không thể tránh. Thế mà vừa xểnh ra nó đánh thằng bé như vậy đây. Nhà nào có con nhỏ thì tránh xa phù thủy này ra.

Nhà em có camera, nó biết mà còn thế này thì không hiểu không có camera, nó còn đánh thằng bé thế nào nữa. Làm thằng bé cả đêm gào thét kêu sợ, giật mình liên tục. Chỉ biết ôm con khóc theo không làm gì được. Thực sự quá đau lòng khi nhìn con bị vậy nhưng buộc phải để mọi người thấy bộ mặt khốn nạn của phù thủy này nên em mới đăng lên".

Chỉ sau thời gian ngắn lan truyền trên mạng xã hội, đoạn clip nhận về hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều phẫn nộ trước hành động của bảo mẫu lớn tuổi, đồng thời đề nghị gia đình trình báo công an, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Theo chị N.H. người giúp việc tên Nguyễn Thị T. (SN 1961), quê ở xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.