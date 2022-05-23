Nghệ An: Tài xế tử vong bất thường trong ô tô có dấu hiệu bị siết cổ

Xã hội 23/05/2022 14:11

Qua quá trình điều tra, cơ quan CSĐT xác định nạn nhân không phải chết do đột tử mà nghi ngờ bị sát hại.

Theo báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, ngày 22/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ tài xế tử vong trong tư thế đang ngồi trước vô lăng xe ô tô.

Nạn nhân là anh Nguyễn Thanh Bình (43 tuổi, trú xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An). Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, người thân đã đưa thi thể anh Bình về quê nhà tổ chức lễ mai táng theo phong tục địa phương.

Trước đó, một số người đưa lên tin lên mạng xã hội cho rằng tài xế đột tử trong xe ô tô con. Tuy nhiên có người dân cho biết, trên cổ nạn nhân có dấu vết nên nhiều người đặt nghi vấn anh Bình bị siết cổ bằng dây.

Người thân cho biết, chiều 21/5, anh Bình điều khiển xe hơi đến ngân hàng và khi trên đường về anh Bình có điện cho vợ nói “đã rút được tiền”. Có thông tin cho rằng, trên xe trở về ngoài anh Bình còn có hai người khác.

Tuy nhiên, khi người dân phát hiện anh Bình tử vong trong tư thế đang ngồi trước vô lăng thì không thấy hai người ngồi trong xe.

Nghệ An: Tài xế tử vong bất thường trong ô tô có dấu hiệu bị siết cổ - Ảnh 1
Hiện trường sự việc được chụp lại - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Theo báo Giao thông đưa tin trước đó, đêm 21/5, người dân bất ngờ phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế đang ngồi ở ghế lái của ô tô BKS 37A-908.43 dừng trên đường vào Nhà máy may Đức Phát (xóm Tân Tiến, xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An).

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc và người thân xác nhận nạn nhân là anh Bình. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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