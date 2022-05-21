Trong lúc ngồi chờ nhân viên cắt tóc, ông T. bất ngờ ngã gục xuống nền và tử vong ngay sau đó.
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Theo báo Người Lao động đưa tin, ngày 21/5, UBND huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ một người đàn ông 60 tuổi đi cắt tóc thì bất ngờ ngã xuống nền, tử vong.
Trước đó, khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, ông N.P.T (60 tuổi, ngụ tại huyện Duy Xuyên) đến quán T.V ở đường Nguyễn Hoàng, khối phố Bình An, thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên) để cắt tóc. Trong lúc ngồi chờ đến lượt thì ông T. bất ngờ ngã xuống nền, bất tỉnh.
Theo thông tin của Zingnews, khi nhân viên quán kiểm tra, người đàn ông đã ngừng thở nên hô hoán người dân dến giúp và trình báo lực lượng chức năng. Hàng trăm người dân địa phương tập trung theo dõi vụ việc.
Nhận được tin báo, công an huyện Duy Xuyên đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân vụ việc.