Đầu giờ chiều ngày 20/5 đã diễn ra vụ việc thương tâm khi hai nam sinh lớp 8 trường THCS Thị trấn Văn Điển (Thanh Trì, Hà Nội) điều khiển xe đạp điện vượt đường ngang dân sinh thì bất ngờ va chạm với tàu hỏa khiến 1 em bị tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo VietNamNet, vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 13h45 chiều 20/5 tại km7+700 khu gian Giáp Bát – Văn Điển (thuộc địa phận huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Thời điểm trên, tàu khách SE35 đầu máy 910 do ông Trần Quốc T. (Xí nghiệp đầu máy Hà Nội) điều khiển đang lưu thông theo hướng đi Văn Điển thì va chạm với xe đạp điện do em Phạm Anh Q. (SN 2008; trú tại huyện Thanh Trì) chở theo em Trần Đ. (SN 2008), đi từ khu X2 ngõ 198 Ngọc Hồi – Quốc Bảo ra đường Ngọc Hồi để đến trường.

Chiếc xe điện bị hư hỏng nặng sau cú va chạm - Ảnh: Báo VietNamNet

Theo các nhân chứng, thời điểm xảy ra tai nạn xe đạp điện của Q. và Đ. đã vượt gần hết đường ngang nhưng vẫn bị tàu đâm vào đuôi xe rồi hất văng hai nạn nhân đi xa.

Dẫn theo nguồn tin từ Zing News , sau khi va chạm mạnh với tàu hỏa khiến em Trần Đ. tử vong tại chỗ, em Phạm Anh Q. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng.

Theo ghi nhận, hiện trường xảy ra tai nạn là đường ngang dân sinh không có rào chắn khi tàu di chuyển qua.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường - Ảnh: báo VietNamNet

Hiện lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường để điều tra và làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc thương tâm trên.

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