Công an TP.HCM phối hợp với Công an TP Thủ Đức điều tra vụ 4 người cùng gia đình tử vong trong phòng trọ tại phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức.

Theo Zing News, ngày 20/5, Công an TP.HCM phối hợp với Công an TP Thủ Đức điều tra vụ 4 người cùng gia đình tử vong trong phòng trọ tại hẻm 25, đường số 6, phường Hiệp Bình Phước.

Công an xác định 3 nạn nhân tử vong trong nhà trọ gồm ông L.V.K. (45 tuổi), N.T.L. (44 tuổi, vợ ông K.) và con trai L.Q.H. (14 tuổi) do phù phổi cấp, không có tác động ngoại lực.

Con gái ông K. là L.T.L. (23 tuổi) bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng tử vong sau một ngày điều trị. Nạn nhân L. được xác định tử vong do phù não, tổn đa tạng mức độ nặng.

Căn phòng trọ xảy ra vụ việc - Ảnh: Zing News

Các nạn nhân đã được cơ quan điều tra bàn giao cho người thân chuyển về quê Bình Thuận lo hậu sự. Gia đình ông K. sống trong phòng trọ hơn 10 m2, có gác lửng. Phòng trọ được bịt kín các lỗ thông khí để sử dụng máy lạnh.

Phía bên ngoài phòng, gia đình nạn nhân đặt bếp than tổ ong để hấp cá biển đem đi bán.

Như đã đưa tin trước đó, theo Người Lao Động, sáng ngày 18/5, người dân ở dãy nhà trọ trên đường số 6, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức phát hiện 2 vợ chồng cùng con gái lớn và con trai nằm bất động trong phòng trọ.

Mọi người phá cửa vào kiểm tra thì thấy 2 vợ chồng cùng con trai không qua khỏi, riêng người con gái được chở đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và đến chiều cùng ngày đã không qua khỏi.

Bước đầu, Công an TP Thủ Đức nhận định vụ việc các nạn nhân gặp nạn là do ngộ độc khí CO.

Hiện, sự việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ

