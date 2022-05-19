Liên quan vụ 4 người nghi bị ngạt khí khiến 3 người tử vong ở một phòng trọ ở Thủ Đức (TP.HCM), các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết nạn nhân duy nhất sống sót đã không qua khỏi.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Liên quan vụ 4 người nghi bị ngạt khí khiến 3 người tử vong ở một phòng trọ trên địa bàn phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức (TP.HCM), các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vào lúc 15 giờ 20 phút chiều 19/5, nữ bệnh nhân L.T.K.L (23 tuổi) đã không qua khỏi.

Trước đó, TS-BS Lê Quốc Hùng, Trưởng Khoa Bệnh Nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh nhân được Bệnh viện Thủ Đức đưa đến cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, sinh hiệu không ổn định, tụt huyết áp. Các bác sĩ nhận thấy bệnh nhân bị tổn thương não, phù não lan tỏa, tổn thương gan nặng, tổn thương thận, suy thận cấp, có tình trạng hủy cơ, toan chuyển hoá nặng. Bệnh nhân được chẩn đoán chung là hôn mê, thiếu oxy não, tổn thương đa tạng mức độ nặng, trụy tim mạch.

Sau thời gian cấp cứu hồi sức, cho bệnh nhân điều trị máy thở phù hợp, chống phù não, điều trị cân bằng toan kiềm, hỗ trợ suy gan suy thận, đến 20 giờ 30 phút ngày 18/5, tình trạng sinh hiệu bệnh nhân tạm ổn định, vẫn còn mê sâu và giảm bớt thuốc vận mạch tuy nhiên tiên lượng còn rất nặng.

Căn nhà trọ xảy ra vụ nghi ngạt khí ở thành phố Thủ Đức - Ảnh: Zing

Trước đó, theo báo Thanh niên đưa tin, vào ngày 18/5, Công an TP.HCM phối hợp Công an Thủ Đức điều tra nguyên nhân vụ 3 người tử vong, 1 người nguy kịch được phát hiện trong phòng trọ trên đường số 6 (Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức) vào sáng cùng ngày.

Cả 4 nạn nhân được xác định trong một gia đình, gồm: ông L.V.K, bà N.T.L, em L.Q.H (14 tuổi) đã tử vong. Chị L.T.K.L (công nhân, là con gái của vợ chồng ông K.) nguy kịch và cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng hôn mê sâu, thở máy nghi ngộ độc khí CO.

Sau khi hoàn tất khám nghiệm tử thi, thi thể cả 3 nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình. Người thân, bà con của ông K. sinh sống và làm việc ở TP.HCM cùng về quê nhà ở huyện Tuy Phong, Bình Thuận để tiễn đưa 3 nạn nhân về với đất mẹ. Bên cạnh đó, hàng xóm cũng đã tổ chức quyên góp, lo chi phí mai táng và hỗ trợ xe cứu thương miễn phí chở thi thể ông K, bà N.T.L. và con trai về quê.

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