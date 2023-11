Lúc 6 giờ 50 phút ngày 18-5, Bệnh viện tiếp nhận bốn trường hợp cùng trong một gia đình bị ngưng tim nghi do ngộ độc. Tuy nhiên, không may có đến 3 nạn nhân sau đó đã không qua khỏi là ông L.V.K. (SN 1977), bà N.T.L (SN 1978, vợ ông K.) cùng người con trai L.Q.H. (2006). Còn chị L.T.K.L. (1999) đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch.

Anh Phúc gọi điện cho chị L. (con gái ông K.) thì máy đổ chuông nhưng không nghe máy. Nghi ngờ có chuyện không lành, anh Phúc dùng vật dụng phá được cửa sổ căn phòng trọ thì thấy bà L. nằm bất động giữa nhà.

Anh Phúc cùng mọi người phá cửa chính vào bên trong thì phát hiện thêm ông K. nằm gục trong nhà vệ sinh. Riêng chị L. và em H. ngất lịm ở trên gác.

Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra và tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến vụ việc thương tâm trên - Ảnh: Người Lao Động

Những người thuê trọ tại đây cho hay thời điểm họ phá cửa vào được bên trong phòng trọ ông K. thì thấy nồi cá kho trên bếp vẫn còn sôi, căn phòng ngột ngạt rất khó chịu.

"Trước đó, ông K. có dùng những miếng vải, giấy bịt kín những lỗ thông thoáng trong phòng để sử dụng máy lạnh. Rất có thể căn phòng quá chật kín nên các nạn nhân bị ngạt dẫn đến tử vong" - một người dân nhận định.

Hàng xóm kể gia đình ông K. - bà L. quê Bình Thuận, họ thuê trọ tại đây được khoảng 7 năm nay. Vợ chồng ông K. thường xuyên hấp cá rồi đem ra chợ bán. Do hoàn cảnh khó khăn nên chị L. và em H. cũng nghỉ học làm công nhân để kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Hiện Công an TP Thủ Đức đang phối hợp cùng Công an TP.HCM điều tra làm rõ, nguyên nhân bước đầu nghi do ngộ độc.