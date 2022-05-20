Nữ sinh lớp 7 ở Thanh Hóa lần thứ 2 mất tích, gia đình 'mất ăn mất ngủ' tìm con nhưng vẫn không thấy tăm hơi

Xã hội 20/05/2022 17:09

Một nữ sinh lớp 7 đã rời nhà đi gần 1 tháng qua vẫn chưa thấy về. Gia đình vô cùng lo lắng nhờ lực lượng chức năng tìm kiếm con.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, cháu Vũ Anh Thư, 13 tuổi, học sinh trưởng TPHC Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa mất tích gần một tháng nay, gia đình vẫn chưa tìm thấy.

Ông Vũ Đình Thành, bố cháu Thư cho biết khoảng 13 giờ ngày 25/4, cháu rời khỏi nhà. Gia đình nghĩ cháu đi học như bình thường cho đến khi nhận được điện thoại của cô giáo chủ nhiệm, báo không thấy Thư đến lớp.

"Tôi đã đi tìm, báo công an rồi đăng tin tìm trên mạng xã hội. Một tháng qua vẫn không có tung tích gì. Cả nhà đang mất ăn, mất ngủ, lo lắng cho con" - ông Thành nói.

Nữ sinh lớp 7 ở Thanh Hóa lần thứ 2 mất tích, gia đình 'mất ăn mất ngủ' tìm con nhưng vẫn không thấy tăm hơi - Ảnh 1
Cháu Vũ Anh Thư, 13 tuổi, học sinh trưởng TPHC Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa mất tích gần một tháng nay, gia đình vẫn chưa tìm thấy - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Gia đình cho biết Thư là con đầu trong gia đình, rất ngoan, học tốt, ở trường cháu không có mâu thuẫn với ai, cũng không có vụ việc gì khiến cháu phải đi khỏi nhà.  Tuy nhiên, thực tế, đây là lần thứ 2 cháu rời nhà lâu ngày. Lần đầu tiên là vào tháng 3, cháu theo bạn bè đi chơi, gia đình phải đi tìm mới đón về nhà được.

Theo Thanh Niên, trước đó, ngày 19/5, thông tin từ Công an xã Thiệu Trung (H.Thiệu Hóa, Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này đã có thông báo rộng rãi về việc tìm cháu Thư rời nhà từ ngày 25/4 đến nay vẫn chưa về.

Công an xã Thiệu Trung thông báo nếu ai nhìn thấy hoặc cưu mang cháu Vũ Anh Thư xin báo cho công an xã Thiệu Trung theo số điện thoại 0965456858, hoặc số điện thoại của anh Vũ Đình Thành là 0961292882.

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