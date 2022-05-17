"Xem hình, thì đúng bộ quần áo sọc đen đỏ và cái vòng tay của cu. Cháu trôi tới tận xã An Bình, Vĩnh Long. Tôi như ngã quỵ nhưng cố kiềm nỗi đau để không cho vợ nhận ra" - anh T.A. bật khóc.

Liên quan đến vụ bé trai Lê Tuấn H. (4 tuổi) trú tại ấp 3, xã Tân Hưng, H.Cái Bè, Tiền Giang mất tích 5 ngày 5 đêm chưa được tìm thấy, mới đây, theo báo Thanh Niên, chiều ngày 16/5, anh T.A. (bố cháu bé) cho biết lực lượng chức năng ở Vĩnh Long đã liên hệ với gia đình, thông báo đã tìm thấy xác của một bé trai đang trong giai đoạn phân hủy rất nặng.

Người đàn ông cho biết hiện tâm trạng anh rối bời, nhưng vẫn cố mạnh mẽ để làm điểm tựa cho mọi người trong nhà. Anh cũng không cho vợ dùng điện thoại, tránh để ảnh hưởng tới tâm lý.

Sau đó, anh nhờ người em rể ở TP.HCM nuôi vợ ở bệnh viện Chợ Rẫy, còn anh thì đang trên chuyến xe về quê để nhận diện con trai.

"Chờ ngày mai xem mọi việc ra sao. Dù có một chút hy vọng mong manh, nhưng tôi vẫn sẽ hy vọng" - anh nói.

Công an xã Tân Hưng, huyện Cái Bè, Tiền Giang thông tin: "Chúng tôi đã nhận được thông tin phía công an Vĩnh Long tìm thấy xác của bé trai đang phân hủy có nhiều điểm tương đồng với cháu H.. Chúng tôi cũng đã thông báo với gia đình để đến xác nhận xem đúng hay không".

Như đã đưa tin trước đó, vào sáng ngày 16/5, bố cháu bé cho biết vì tuyệt vọng, không tìm thấy con nên vợ anh - chị V. đã uống thuốc diệt cỏ để tự tử, gia đình đang chăm sóc chị Vân ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Anh Tuấn A. cho biết, gia đình đã tìm con ròng rã suốt 5 ngày, nghi con bị đuối nước nên thuê thêm thợ lặn nhưng vẫn không tìm thấy.

"Vợ tôi liên tục khóc, gào thét 'tại sao, tại sao' vì nhiều ngày rồi mà không tìm thấy con. Cho đến hôm đó trong lúc tôi đang đi tìm con thì vợ gọi nói 'anh đi tìm con cũng mấy ngày rồi mà không thấy thôi để em đi tìm cho', nghe thấy lạ nên tôi chạy về nhà thì hay vợ uống thuốc diệt cỏ" - anh Tuấn A. kể lại.

Nhờ gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời nên hiện tại tình hình sức khỏe của chị Vân đã ổn định. Anh Tuấn A. cũng cho biết thêm, sau thời gian bỏ hết công ăn việc làm, nỗ lực tìm con, cả hai vợ chồng anh đều rơi vào trạng thái tuyệt vọng.

Trước đó, tối ngày 11/5, vợ chồng anh Tuấn A. sau khi nấu cơm xong phát hiện con trai chơi ở nhà trước mất tích. Được biết, trước nhà là một đường lộ rộng, có nhiều xe lưu thông, xung quanh nhà cũng có sông và ao. Mặc dù, gia đình đã kêu gọi tìm kiếm khắp nơi đồng thời báo chính quyền địa phương, tuy nhiên mọi thông tin về bé H. vẫn là một dấu hỏi lớn.

Theo anh Tuấn A., bé H. là một đứa trẻ ngoan, nói chưa rành và thường rất dễ làm quen, không sợ người lạ.

Đến chiều cùng ngày, liên hệ với bố bé qua điện thoại, anh Tuấn A. cho biết đã nhận được thông báo của cơ quan chức năng về việc tìm thấy thi thể có đặc điểm nhận dạng giống với con trai anh. Hiện gia đình đang làm các thủ tục để tiếp nhận.

Hiện, sự việc đang được xác minh làm rõ.