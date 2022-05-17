Một nhóm học sinh tại thị xã Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hoá) rủ nhau đi tắm biển không may gặp nạn khiến 2 em bị sóng cuốn mất tích. Hai nạn nhân là anh em ruột.

Sáng ngày 17/5, thông tin từ báo Dân Trí cho biết, UBND phường Hải Thanh (thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá) xác nhận, chính quyền địa phương đang huy động lực lượng tìm kiếm 2 anh em ruột bị sóng cuốn mất tích.

Đông đảo người dân và lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm hai anh em ruột mất tích dưới biển vào chiều ngày 16/5. Ảnh: Dân Trí

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h45 ngày 16/5, nhóm 7 học sinh rủ nhau ra đê biển thuộc tổ dân phố Tân Xuyên, phường Hải Thanh đá bóng.

Sau khi đá bóng xong, nhóm học sinh xuống biển tắm. Trong lúc tắm, do biển động, sóng to khiến em Bùi Chí T. (10 tuổi, học sinh Trường tiểu học Hải Thanh A) bị chới với giữa cơn sóng dữ. Thấy vậy, anh ruột của T. là Bùi Chí D. (13 tuổi, Trường THCS Hải Thanh) ra cứu em thì cả hai đều bị sóng cuốn mất tích.

Nhận được tin báo chính quyền địa phương cùng với Bộ đội Biên phòng đã huy động nhiều thuyền, bè ra khơi để thực hiện công tác tìm kiếm, cứu hộ.

"Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an, quân sự và lực lượng cứu hộ cứu nạn đã có mặt tại hiện trường để triển khai tìm kiếm, nhưng do sóng to nên đến 9h sáng nay (17/5) vẫn chưa tìm thấy hai cháu. Chúng tôi đang nỗ lực tìm kiếm", một lãnh đạo công an phường Hải Thanh thông tin thêm.

Đưa tin về vụ việc thương tâm, trên Zing News cho biết, đến 9h sáng nay, lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm hai anh em bị đuối nước khi tắm biển ở Thanh Hóa, song việc tìm kiếm khó khăn do biển động, sóng lớn.

Sáng 17/5, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm tung tích các nạn nhân.

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