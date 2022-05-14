4 du khách bị sóng cuốn khi tắm biển Mũi Né, trong đó 2 người bị đuối nước thương tâm

Xã hội 14/05/2022 10:15

Khi đang tắm, 4 người trong nhóm du khách bị sóng đẩy ra xa, 2 người bị chết đuối được tìm thấy thi thể cách vị trí ban đầu khoảng 50m.

Theo báo Người Lao động đưa tin, sáng 14/5, cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đã liên hệ thân nhân 2 người tắm biển bị chết đuối tại Khu Du lịch quốc gia Mũi Né.

Trước đó, vào 16 giờ ngày 13/5, nhóm 4 du khách đến từ TP. Hà Nội xuống tắm tại bãi biển Đá Ông Địa (phường Phú Hài, TP. Phan Thiết). Khoảng 20 phút sau, 4 người bị sóng cuốn ra xa. Ngay sau đó, người dân và lực lượng cứu hộ đã lao ra ứng cứu. Tuy nhiên, chỉ 2 người trong số này được đưa vào bờ. Hai người còn lại là anh Ngô Ngọc Quảng (31 tuổi) và Phạm Hồng Hải (30 tuổi) bị sóng cuốn ra xa.

4 du khách bị sóng cuốn khi tắm biển Mũi Né, trong đó 2 người bị đuối nước thương tâm - Ảnh 1
Người dân cùng lực lượng cứu hộ đưa người gặp nạn lên bờ - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin của VnExpress, sau 2 giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể hai nạn nhân còn lại, cách vị trí gặp nạn gần 50m. Cơ quan chức năng địa phương đang chờ gia đình hai nạn nhân từ Hà Nội vào Bình Thuận tiếp nhận, đưa về an táng.

Được biết, nhóm du khách này công tác tại một cơ quan nhà nước ở Hà Nội, đến Mũi Né hôm 12/5, dự kiến về ngày 15/5. Sáng nay, họ tham quan thắng cảnh Bàu Trắng (huyện Bắc Bình), rồi về khách sạn nghỉ trưa.

Đến chiều, cả nhóm đi thăm khu di tích trường Dục Thanh và tháp Chăm Pô Sah Inư (TP. Phan Thiết). Trên đường về lại khách sạn, ghé bãi tắm biển thì gặp nạn.

Bãi tắm Đá Ông Địa là nơi từng xảy ra nhiều vụ đuối nước do có dòng rip chảy ngầm nguy hiểm, dù sóng không lớn như hôm nay. Du lịch địa phương đã có bảng cảnh báo tại khu vực này.

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